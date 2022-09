Home

18 Settembre 2022

Giro Handbike 2022 Livorno, la gara (foto e video)

Livorno 18 settembre 2022

E’ passato quest’anno da Livorno il Giro Handbike 2022. La sesta (e penultima) tappa di questo tour iniziato a Bari nell’aprile scorso

La gara si è svolta oggi, con partenza alle ore 11 da Barriera Margherita (viale Italia) e percorso che si snoderà principalmente sui viali a mare da piazza S. Jacopo in Acquaviva fino alla rotatoria con via dei Pensieri, in via dei Pensieri e in un tratto di viale Nazario Sauro (con “giro di boa” alla rotatoria Nazario Sauro/via dei Pensieri).

