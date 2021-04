Home

Cronaca

6 Aprile 2021

“Gita di pasquetta” da Follonica a Tirrenia, 7 multati al posto di blocco in via Quaglierini

Livorno 6 aprile 2021

Durante i controlli per il rispetto delle norme anti covid effettuati dalla polizia in via Quaglierini il giorno di pasquetta; sono state multate 7 persone provenienti da Follonica

Il posto di blocco era situato prima del confine con il Calambrone ed alla fine della Firenze – Pisa – Livorno

Gli agenti della polizia hanno fermato due auto, a bordo c’erano 7 persone provenienti da Follonica. In una macchina tre persone e nell’altra quattro persone (gli occupanti non erano nè congiunti nè parenti). I sette avrebbero dichiarato di voler andare a Tirrenia ma non avendo rilasciato una dichiarazione plausibile sulle motivazioni dello spostamento rientranti tra quelle previste (motivi di salute, lavoro o necessità) hanno ricevuto una multa da 533,33 euro a testa.

