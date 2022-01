Home

3 Gennaio 2022

Gite – C’è ancora tempo per vedere la magia della Casa di Natale dei nonni a Pietrasanta

Le immagini e il video di questa meraviglia di Natale

Per chi volesse ammirare o far vivere ai propri bambini la magia del Natale, c’è ancora un po’ di tempo per andare a visitare la Casa di Natale dei nonni

Ivan Rada e la moglie Giuliana, ogni anno, addobbano la loro casa per Natale con 150mila luci, per amore dei nipoti. E’ un luogo veramente incantato e magico.

A Pietrasanta, sulla via che porta a Capezzano Monte (via Capezzano 56), ci sono due nonni che ogni anno addobbano la casa con 150mila luci. Per Ivan Rada, l’accensione della sua casa l’8 dicembre è diventata quasi un lavoro, che da fine agosto in poi occupa tutte le sue giornate.

Non manca nulla, dalla cassetta delle letterine illuminata con i dolcetti per i bambini, alle renne con la slitta nel recinto e tanti chilometri di luci lungo l’uliveto, con animaletti illuminati che spuntano ovunque.

Dopo aver ammirato la Casa di Natale dei nonni, consigliamo una gita nel centro di Pietrasanta

Nel borgo tra Alberi illuminati, installazioni luminose di: Babbo Natale gigante, orsetto con regali ed il regalo gigante, continuerete a respirare la magia delle feste che stanno per terminare

