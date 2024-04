Home

Politica

8 Aprile 2024

“Giù le mani dalla pesca sportiva e ricreativa” , nel pomeriggio l’iniziativa PD

“Giù le mani dalla pesca sportiva e ricreativa” questo il titolo dell’iniziativa che si svolgerà a Livorno lunedì 8 aprile, alla 17, al palazzo Pancaldi (viale Italia, 56). Per l’occasione arriveranno in città gli onorevoli Marco Simiani e Stefano Vaccari, rispettivamente capigruppo PD nelle Commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera dei deputati. L’incontro è organizzato dalla segreteria regionale del PD della Toscana insieme alla Federazione di Livorno in collaborazione con l’unione comunale labronica. Al centro dell’iniziativa ci saranno le questioni legate al decreto Lollobrigida che tanto preoccupa sia il mondo dei pescatori sportivi e ricreativi che numerose attività economiche e commerciali che temono ricadute negative proprio a causa dalle novità introdotte dal provvedimento del Ministro.

“Invitiamo a partecipare all’iniziativa di lunedì- dicono gli organizzatori – tutte le realtà ed i singoli cittadini che in queste settimane hanno espresso le loro preoccupazioni”. “A tal proposito – aggiunge il consigliere regionale Francesco Gazzetti, tra i promotori dell’incontro – abbiamo letto con grande interesse il documento che è stato pubblicato in queste ore a Livorno e che contiene una serie di interessanti proposte di modifica al decreto del Ministro. Ci piacerebbe iniziare l’iniziativa di lunedì pomeriggio proprio dall’analisi di quel testo ed è per questo che invitiamo chi l’ha preparato a partecipare, portando il suo contributo ad una riflessione che ci auguriamo sia la più ampia e partecipata possibile”.

L’iniziativa di lunedì pomeriggio al palazzo Pancaldi, che sarà aperta dai saluti dei segretari Alessandro Franchi e Federico Mirabelli, vedrà una serie di interventi di approfondimento per poi lasciare spazio ai contributi dalla sala. All’iniziativa, che sarà coordinata da Mia Diop della direzione nazionale del Pd, è stato invitato anche il Sindaco di Livorno Luca Salvetti. Le conclusioni saranno poi affidate agli onorevoli Simiani e Vaccari che partendo dai temi che emergeranno nel dibattito, faranno il punto anche sulle possibilità di azione a livello parlamentare