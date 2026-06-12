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Giubbilei (Noi moderati): “Opposizione di centro inesistente, Guarducci figura non troppo importante che sta a supporto della maggioranza”

Politica

12 Giugno 2026

Giubbilei (Noi moderati): “Opposizione di centro inesistente, Guarducci figura non troppo importante che sta a supporto della maggioranza”

Livorno 12 giugno 2026 Giubbilei (Noi moderati): “Opposizione di centro inesistente, Guarducci figura non troppo importante che sta a supporto della maggioranza”

“Opposizione di centro inesistente

Al pari di molti elettori di centro che guardano a destra sono rimasto dispiaciuto ma soprattutto addolorato riguardo alle parole che il Sindaco ha avuto nei confronti di un consigliere che teoricamente dovrebbe essere all’opposizione .ma che all’opposizione ovviamente non è. Il Sindaco ha avuto parole favorevoli per lui, e questo sta a significare che non è un consigliere d’opposizione ma una semplice figura neanche troppo importante che sta a supporto della maggioranza

Al momento non ho letto prese di distanza dal Sindaco né da parte di quel consigliere, né da parte della segretaria di quel partito che Guarducci afferma di rappresentare .E’ bene ricordare che Guarducci siede sui banchi del consiglio comunale a nome della sua lista non certo come rappresentante di Forza Italia, partito che lo ha accolto-

Noi Moderati sta rinascendo in città ed ha una missione ben precisa ovvero quella di riportare il centro che guarda a destra nella politica locale.

Metteremo tempo, probabilmente commetteremo errori ma garantisco che mai e poi mai abbandoneremo le persone che attualmente non si sentono rappresentati da chi dovrebbe pensare a loro

Lotteremo accanto ai negozianti cittadini ( troppi posti auto spariti),lotteremo per diminuire le alte tasse comunali che gravano sugli immobili lotteremo per riportare sicurezza (troppi episodi di violenza )lotteremo per vedere finire i troppi lavori infrastrutturali mal progettati dalla sinistra ( 2 esempi i “tre ponti” e la scuola di via Calafati) lotteremo contro lo spreco dei soldi dei contribuenti (quelli che la sinistra chiama soldi pubblici) per attività improduttive, lotteremo per far rinascere il desiderio di imprenditoria, da troppi anni sparito, lotteremo per mettere al centro le nostre scuole formative del lavoro ( ITI Colombo Nautico e facoltà di logistica) ,quindi lotteremo contro la giunta di sinistra

Una della nostre caratteristiche sarà quella di impostare una politica difensiva per gli attacchi cibernetici ovviamente l’attuale giunta non ha predisposto alcun sistema difensivo e l’attacco ai sistemi informatici di Casalp ne è l’esempio come lo fu a Firenze l’attacco ai sistemi informatici degli Uffizi so perfettamente quanto sia, difficile da capire ma ormai sono all’ordine del giorno gli attacchi ai nostri sistemi informatici ma noi abbiamo la fortuna di avere nel partito chi ha sempre difeso la patria passando giornate intere a difendere i sistemi informatici di una importante forza dell’esercito e credetemi che giornalmente arrivano da tutto il mondo strani attacchi .

Guardateci con simpatia siamo un partito aperto ma soprattutto guardateci come coloro che difenderanno sempre i valori anticomunisti che sono alla base di una politica sana di centro che guarda a destra “

E’ quanto dichiara con una nota stampa Gionata Giubbilei, resp .com Livorno Noi Moderati