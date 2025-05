Home

“Giubileo in tour” fa tappa a Montenero

2 Maggio 2025

Livorno 2 maggio 2025 “Giubileo in tour” fa tappa a Montenero

Domenica 4 maggio alle ore 16 visita guidata con partenza da piazza delle Carrozze

“Montenero tra sacro e profano” è il tema della visita guidata programmata per domenica 4 maggio alle ore 16. L’appuntamento fa parte dell’iniziativa “Giubileo in tour” che fino a dicembre ci accompagnerà con un ricco programma di visite dedicate sia a Montenero ed al suo Santuario, sia a itinerari cittadini che metteranno in luce il Duomo, il complesso di Santa Giulia, la Chiese di Santa Maria del Soccorso e la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

L’evento è organizzato dalla cooperativa Agave con la compartecipazione del Comune di Livorno e del Consiglio di Zona 5.

La fama del colle di Montenero non è stata in passato legata solo al Santuario, ma grazie all’amenità dei luoghi e alla salubrità dell’aria, fu tra il XVIII e il XIX secolo, ambita come luogo di villeggiatura. L’itinerario si snoda da piazza della Carrozze, per poi raggiungere Montenero alto con la funicolare, dove verrà illustrata la storia del Famedio e di alcune ville che nel corso del tempo hanno ospitato personaggi illustri.

Per informazioni e prenotazioni: Agave tel. 0586/897890 – 3480404516,

mail: prenotazioni@agaveservizi.it