Giulia Ottorini per la prima volta a Livorno, la giovane influencer a Calafuria l’11 luglio

27 Giugno 2023

Livorno 27 giugno 2023 – Giulia Ottorini per la prima volta a Livorno, la giovane influencer a Calafuria l’11 luglio

Chi è Giulia Ottorini? Se seguite i social media, probabilmente avete già sentito parlare di lei. Si tratta di una influencer e tiktoker italiana, 21enne, famosa per i suoi video di twerking e per la sua relazione con il rapper Mambolosco. Ha oltre un milione di follower su Instagram e studia Chimica e tecnologie farmaceutiche a Milano.

Ora, la bella Giulia ha deciso di fare una visita a Livorno, per partecipare a un evento speciale presso la discoteca Calafuria, situata sulla suggestiva scogliera di Calafuria. Si tratta di Wonderland, una serata dedicata agli under 18, senza alcolici ma con tanta musica e divertimento. L’evento si terrà l’11 luglio, dalle ore 21.30 alle ore 02.30, e vedrà Giulia come ospite d’eccezione, pronta a scatenarsi con i suoi fan e a mostrare le sue doti da ballerina.

Se volete partecipare a questa serata imperdibile, potete acquistare i biglietti online sul sito di Dico, cliccando sul link: https://link.dice.fm/r6be0465fedb. Affrettatevi, perché i posti sono limitati e l’evento promette di essere un successo. Non perdete l’occasione di incontrare Giulia Ottorini e di vivere una notte da sogno a Calafuria!

Infoline 328 9882162

Precisamente a Calafuria, Via Littorale 248 – 57128 Livorno (LI)

