Roma 21 dicembre 2024 “Giustizia è fatta, l’assoluzione di Matteo Salvini segna una vittoria per la democrazia italiana”. Le dichiarazioni del l’Onorevole Chiara Tenerini (FI)

“Oggi è una giornata di giustizia e di orgoglio per Forza Italia e per tutti coloro che credono nel rispetto delle istituzioni e nel principio della presunzione di innocenza. L’assoluzione di Matteo Salvini da parte del tribunale di Palermo rappresenta un momento fondamentale non solo per il nostro partito, ma per l’intera democrazia italiana.

Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà al Ministro Salvini, che ha sempre operato nel rispetto delle leggi e nell’interesse del nostro Paese. Le accuse infondate e il lungo processo che ha dovuto affrontare non hanno fatto altro che evidenziare l’abuso politico che ha caratterizzato questa vicenda. Come molti dei miei colleghi di partito, sono convinta che la giustizia debba essere un faro di verità e non uno strumento di lotta politica.

La sentenza odierna segna un punto di non ritorno: è il momento di riflettere sull’urgenza di una riforma della giustizia che possa prevenire l’uso strumentale di quest’ultima a fini politici. È necessario garantire che il potere giudiziario non si sostituisca a quello legislativo ed esecutivo, ma operi in sinergia per il bene della collettività.

Un abbraccio a Matteo Salvini, a lui e a tutti i suoi sostenitori va il nostro riconoscimento per la determinazione e il coraggio dimostrati. Continueremo a lavorare per un’Italia che creda nella giustizia, nella verità e nel rispetto delle regole.