Cronaca

12 Settembre 2022

#giustiziaperdenny il corteo in via Giordano Bruno, cittadini “incazzati” chiedono giustizia e sicurezza (foto e video)

Livorno 12 settembre 2022 – #giustiziaperdenny il corteo in via Giordano Bruno, cittadini incazzati chiedono giustizia e sicurezza

Il corteo partito dai 4 Mori ha attraversato il centro cittadino per poi giungere davanti al luogo dove Denny Magina ha trovato la morte (in circostanze ancora da chiarire) cadendo dal 4° piano di un alloggio Erp che doveva essere vuoto

I familiari di Denny, gli amici e semplici cittadini che pretendono verità, giustizia ed ora più che mai la sicurezza in quartiere fuori controllo; in maniera pacifica, senza creare nessun danno e senza violenza, ma “incazzati”; hanno urlato davanti al portone del condominio dov’è accaduta la tragedia. Oltre ad urlare forte il nome di Denny, hanno chiesto che chi sa parli.

Denny non dev’essere dimenticato e neppure la sicurezza ormai fuori controllo nel quartiere, per questo è stata annunciato un nuovo corteo davanti al Comune. Se anche questo corteo non darà i suoi frutti per migliorare la vita del quartiere, la manifestazione successiva vorrebbe essere fatta sotto casa del sindaco

Il video della diretta sul luogo della tragica morte di Denny



