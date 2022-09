Home

11 Settembre 2022

Livorno 11 settembre 2022 – #GiustiziaperDenny, questa sera un corteo sfilerà dai 4 Mori a piazza della Repubblica

Manifestazione in centro per Denny, saranno chieste a gran voce, verità e giustizia

A lanciare l’evento per non dimenticare ed avere giustizia e verità è il gruppo facebook #GiustiziaperDenny. La manifestazione è prevista per domenica 11 settembre alle ore 21 con ritrovo e partenza ai 4 Mori.

Il corteo percorrerà tutta la via Grande fino a raggiungere piazza della Repubblica

“Non morirai mai per chi ti tiene nel Cuore

La tua Famiglia

I tuoi Amici

Tutte le Mamme

Abbiamo bisogno di tutti voi per far sì che nessun altra Mamma Erika pianga suo figlio”.

Queste le parole sul post Facebook che invitano tutti alla manifestazione

