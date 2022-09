Home

#giustiziaperdenny: silenzio, fiaccole e luci al corteo in via Grande (foto e video)

12 Settembre 2022

Livorno 12 settembre 2022 #giustiziaperdenny Silenzio, fiaccole e luci al corteo in via Grande

Ancora nessuna verità e giustizia per Deny Magina, il ragazzo caduto dal 4° piano di un alloggio Erp in via Giordano Bruno. Per tenere alta l’attenzione sul caso; alle ore 21.00 di ieri si è svolto un corteo

Oltre 500 cittadini si sono uniti ai genitori, parenti e amici di Denny Magina per portare la loro solidarietà

Il corteo è partito dai 4 Mori ed ha percorso tutta la via Grande in silenzio con fiaccole accese e luci dei cellulari

Tre striscioni hanno accompagnato il corteo, in testa lo striscione con la scritta “giustizia per Denny”, al centro del corteo la scritta “poteva essere tuo figlio” e in coda al corteo “Mai più un altro Denny”

