“Giusto porre dei paletti e stabilire dei limiti al reddito di cittadinanza, E che chi rifiuterà un’offerta lavorativa perderà di conseguenza il sussidio”

23 Novembre 2022

Le dichiarazioni del Capogruppo in Commissione Lavoro, Chiara Tenerini (FI)

Roma 23 novembre 2022

“Trovo giusto porre dei paletti e stabilire dei limiti al reddito di cittadinanza:

deciderli significa rispettare il mandato elettorale e regolare uno strumento bisognoso di modifiche”.

Così la Capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro, Chiara Tenerini, interviene sulla stretta al reddito posta dal Governo:

“Abbiamo la certezza che nel 2023 questo strumento sarà utile a chi vorrà entrare nel mondo del lavoro. E che chi rifiuterà un’offerta lavorativa perderà di conseguenza il sussidio”.

Per l’anno in arrivo è prevista un’importante novità: “Quella delle due platee – sottolinea la Deputata cecinese – ovvero occupabili e non occupabili.

Agli occupabili fra i 18 e i 59 anni il reddito di cittadinanza sarà corrisposto per non più di 8 mesi.

Si tratta di una platea di circa 400.000 persone”.

Per le restanti 600.000 persone che percepiscono il reddito invece non sono previste sostanziali modifiche:

“Queste persone continueranno a percepire il reddito fino al 31 dicembre 2023.

Ma ritengo importante che siano intensificati i controlli e che si debba dimostrare di essere stabilmente residenti in Italia.

E come già sottolineato dal Presidente Berlusconi occorreva evitare che molti fossero spinti a non cercare un lavoro e che molti altri decidessero di lasciare il lavoro”

