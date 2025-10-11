Home

Gli alunni della primaria di Villa Corridi in azione per un parco più pulito e sano

11 Ottobre 2025

Livorno, 11 ottobre 2025

Si è conclusa l’iniziativa Urban Nature a Livorno con un’importante azione di pulizia che ha dato un grande esempio di partecipazione civica.

Urban Nature è l’evento nazionale del WWF Italia dedicato alla valorizzazione e alla tutela della natura presente nelle nostre città.

Dopo la passeggiata “Alberi Monumentali e Scorci Incolti” del 5 ottobre scorso, l’iniziativa livornese è culminata in un gesto concreto.

I protagonisti sono stati circa 120 bambini e bambine della Scuola Primaria di Villa Corridi, I.C. Bartolena, sotto l’occhio vigile delle loro insegnanti e delle volontarie del WWF Livorno.

La scolaresca si è impegnata con grande entusiasmo nella pulizia del Parco di Villa Corridi.

L’attenzione era rivolta in particolare ai mozziconi di sigaretta, che a differenza del pensiero diffuso, sono piccoli concentrati di sostanze tossiche per l’ambiente e quindi anche per l’Uomo.

I bambini hanno ripulito le aree più frequentate intorno alle panchine nell’area giochi e le zone curate dal WWF Livorno, tra cui il Giardino delle farfalle e l’Aiuola degli impollinatori.

L’iniziativa ha unito l’educazione ambientale ad un’azione concreta.

Riconosciamo che questi giovani cittadini e cittadine sono stati molto bravi e brave a pulire il parco dai rifiuti abbandonati ma speriamo in futuro che gli adulti ci pensino due volte prima di buttare i mozziconi in terra!