22 Febbraio 2023

Gli alunni della scuola Marconi di Campiglia Marittima a lezione di legalità con i carabinieri

Campiglia Marittima (Livorno) 22 febbraio 2023 – Gli alunni della scuola Marconi di Campiglia Marittima a lezione di legalità con i carabinieri

Nell’ambito del contributo alla “Formazione alla cultura della legalità”, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Piombino, Magg. Luca Saliva, ieri ha incontrato i ragazzi della III B dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” di Campiglia Marittima, nella frazione di Venturina Terme

La scuola secondaria ha allargato l’incontro, utilizzando la modalità online, per coinvolgere altre 6 classi terze e affrontare importanti tematiche come l’uso di stupefacenti ed alcool, comportamenti discriminatori ed antisociali.

L’incontro si è protratto per tre ore e ha suscitato molta attenzione da parte degli studenti che hanno interloquito con interesse e partecipazione. “Durante l’occasione, abbiamo presentato brevemente ai giovani la storia ultraduecentennale dell’Arma dei Carabinieri per illustrare le molteplici attività svolte dalla Benemerita nelle grandi città come nei piccoli centri.” – Dichiara il Magg. Luca Saliva

Al termine dell’incontro, i saluti ed i ringraziamenti reciproci per una giornata dall’alto valore formativo e di vicinanza alle Istituzioni.

