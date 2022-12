Home

1 Dicembre 2022

Gli anelli simbolo della difesa dei diritti dell’artigiano livornese Martini fanno impazzire i Vip. Parte del ricavato andrà a LGBTI Arcigay

L’ARTIGIANO LIVORNESE CHE LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI FA IMPAZZIRE VIP E PERSONAGGI

Livorno 2 dicembre 2022

Da Sabrina Ferilli a Cristiano Lucarelli, numerosi i volti noti che stanno sposando la sua causa

Sta facendo parlare e non poco la nuova collezione di anelli dell’artigiano e orafo livornese Federico Martini.

“Medium” (questo il nome della linea) vuole essere un simbolo della difesa dei diritti e dell’uguaglianza ed è nata per contrastare in modo “artistico” le discriminazioni: contro l’omofobia; oppure in favore di chi vuole il diritto di abortire o di avere una famiglia arcobaleno e ancora per protestare contro l’inquinamento; per chi si ribella al bullismo; alle molestie; chi si sente emarginato, chi non riesce ad aver voce e vuole far valere i propri diritti.

L’anello numerato 001 è stato consegnato all’amministrazione comunale di Livorno nella figura del sindaco Luca Salvetti e successivamente a volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo e del sociale come:

Sabrina Ferilli; Loredana Bertè; Cristiano Lucarelli; Angela Rafanelli e ancora alla militante del movimento 5 Stelle Stella Sorgente; al Segretario Nazionale di Arcigay Gabriele Piazzoni; e alla Presidente di Ippogrifo, associazione che gestisce il Centro Donna del Comune di Livorno, Maria Giovanna Papucci.

Ogni anello della collezione prevede l’incisione di un motto ed è personalizzato all’interno con il nome del proprietario e numerato in ordine crescente.

Proprio in occasione del 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, Federico Martini ha consegnato pubblicamente, anche di fronte alle autorità, l’anello che riporta l’incisione “Basta in Cronaca” alla Presidente di Ippogrifo Maria Giovanna Papucci.

Un omaggio al grande impegno che le volontarie del Centro mettono in campo ogni giorno contro la violenza di genere.

Grande anche la soddisfazione dell’attrice romana Sabrina Ferilli, che ha ringraziato pubblicamente Federico sulle sue pagine social per questa bella iniziativa e per il gradito omaggio.

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione nazionale LGBTI Arcigay

