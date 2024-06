Home

Gli artigiani del lusso in mostra a Livorno per due giorni al palazzo Pancaldi

Gli artigiani del lusso in mostra a Livorno

Un evento fuori dall’ordinario l’8 e il 9 giugno a Palazzo Pancaldi a Livorno

A presentarsi alla città saranno 15 brand del lusso, della qualità e della sostenibilità rigorosamente Made in Italy. L’iniziativa vedrà anche la presenza di numerosi ospiti che si cimenteranno in talk su argomenti d’attualità.

Evento aperto al pubblico

Livorno 5 giugno 2024 – Mughy for Friends, un evento che celebra il Made in Italy, l’artigianato di lusso e lo slow fashion, in programma a Livorno, a Palazzo Pancaldi, l’8 e il 9 giugno. L’iniziativa è organizzata dal team dei “Mughy for You” con Eventi Italia

Quindici brand artigianali esporranno abbigliamento, borse, accessori, gioielli e calzature uniche, realizzati con cura e materiali pregiati.

La sera dell’8 giugno è prevista una cena di beneficenza in favore di Feminin Pluriel, associazione che sostiene le donne vittime di violenza e tutela i bambini in difficoltà. Per le prenotazioni https://www.eventbrite.it/e/mughy-for-friends-cena-in-terrazza-tickets-917256798777

L’evento promuove non solo la qualità e l’unicità dei prodotti artigianali, ma anche le storie imprenditoriali femminili, fonte di ispirazione per altri imprenditori. La collaborazione con Terziario Donna mira a creare un network solido tra imprenditrici, valorizzando il Made in Italy e promuovendo Livorno come hub di innovazione e cultura imprenditoriale.

L’idea dell’iniziativa viene dalle imprenditrici di Mughy for You, coppia creativa madre-figlia che realizza borse fatte a mano personalizzate: Mughetta Saltarelli detta Mughy e Francesca Cini.

Francesca Cini dichiara: “Abbiamo coinvolto una serie di brand d’eccellenza, con cui collaboriamo da tempo, ognuno con una storia imprenditoriale unica e affascinante. Il nostro obiettivo è duplice e ambizioso: da un lato, desideriamo portare all’attenzione dei cittadini livornesi una produzione di altissima qualità, etica, sostenibile e innovativa, per mostrare un altro lato della moda e delle produzioni di lusso, quello che abbraccia il recupero del senso della lentezza, dell’unicità, della creatività, elementi fondamentali per una moda più etica, consapevole e rispettosa dell’ambiente. Dall’altro lato, miriamo a far conoscere la nostra meravigliosa città a un pubblico più ampio, coinvolgendo le nostre community a partecipare all’evento anche per visitare Livorno, che troppo raramente è associata alla bellezza che la circonda””.

Gli Ospiti:

Enrica Mannari – Artista e creativa, autrice di libri

Azzurra Rinaldi – Economista femminista, scrittrice, docente di Economia e opinionista

Marzia Benvenuti – Psicoterapeuta e divulgatrice scientifica online

Diana Palomba – Avvocato, Presidente dell’associazione Feminin Pluriel

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Programma

Sabato 8 Giugno:

11:00 – Apertura dell’evento

15:00 – Live Painting con Enrica Mannari

20:30 – Cena di beneficenza a favore di Feminin Pluriel

Domenica 9 Giugno:

11:00 – Apertura dell’evento

17:00 – Presentazione del saggio “Come chiedere l’aumento” di Azzurra Rinaldi

19:00 – Chiusura evento