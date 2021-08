Home

Gli asili riaprono con una dozzina di insegnanti non vaccinati

28 Agosto 2021

Livorno 28 agosto 2021

Manca poco al 3 settembre data in cui riapriranno gli asili comunali e convenzionati per i bambini 0-6 anni

Sono circa 1800 bambini e 143 insegnanti che inizieranno l’anno sotto le normative dell’emergenza anti covid

Per quanto riguarda i bambini ed i loro genitori, le normative covid sono le stesse dell’anno precedente.

La novità riguarda invece insegnanti e personale. Questi lavoratori hanno l’obbligo del green pass

Su 143 lavoratori, una dozzina circa ne è sprovvisto e per questi lavoratori scatta il tampone ogni 48 ore per essere in tegola

Questo significa che: chi non si vuole vaccinare, per 10 mesi, ogni due giorni, a sue spese, dovrà effettuare un tampone

Prima di ogni ingresso quotidiano all’asilo comunale o convenzionato, il personale predisposto controllerà a tutti i lavoratori la certificazione sia essa derivante da tampone che da green pass

