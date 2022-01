Home

Cronaca

Gli infermieri scendono in piazza: “Turni massacranti e stipendi troppo bassi”

Cronaca

29 Gennaio 2022

Gli infermieri scendono in piazza: “Turni massacranti e stipendi troppo bassi”

Livorno 29 gennaio 2022

Si è svolto ieri lo sciopero generale della sanità pubblica

E’ stato uno sciopero necessario per lanciare un definitivo grido d’allarme sulle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e sull’assenza di cure ai cittadini.

Usb Livorno commenta: “Il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, è ampiamente saltato. Le strutture ospedaliere sono ben oltre la soglia di sicurezza

Negli ospedali si lavora senza soluzione di continuità, completamente saltati i riposi e le ferie, subissati da ordini di servizio per la continua assenza di personale contagiato.

Un peso insostenibile che avrà come diretta conseguenza quella di “bruciare” intere generazioni di sanitari per il futuro.

L’esiguo “tesoretto” di assunzioni, tutte precarie, è completamente vanificato dall’assenza di oltre 20mila sanitari contagiati e almeno altrettanti assenti perché sospesi senza stipendio per non aver assolto all’obbligo vaccinale.

Con l’evidente paradosso che a lavorare va un numero crescente di personale positivo, complice l’autosorveglianza al posto della quarantena, mentre a casa senza stipendio rimangono sanitari negativi e/o guariti e quindi, spesso, in possesso del super green pass.

Una follia, determinata da norme confuse e sbagliate, che hanno come unico orizzonte quello di non fermare la produzione e sempre più spesso dettate da una volontà punitiva piuttosto che dall’efficacia nel contrastare la pandemia.

Del resto i numeri sono sotto gli occhi di tutti, almeno fino a quando il governo non deciderà di nasconderli sotto il tappeto per occultare il suo drammatico fallimento nel garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

Va pure peggio per i cittadini, sui cui comportamenti viene puntualmente riversata la responsabilità dei contagi e per i quali le cure sono ormai off limits.

Alle milioni di prestazioni ordinarie saltate nella prima ondata di Covid, e mai recuperate, si somma la completa inaccessibilità odierna delle strutture ospedaliere e ambulatoriali che vede ridotta dal 50 all’80% la chirurgia (anche oncologica) e tutte le prestazioni ordinarie.

Il combinato disposto di inaccessibilità delle cure e aumento del costo della vita ha portato oltre il 50% delle famiglie a rinunciare totalmente alle cure.

Non si può pensare di aspettare la fine della pandemia per poi certificare l’abbassamento dell’aspettativa di vita in salute, bisogna agire ora!

Massicci finanziamenti alla sanità pubblica (di cui non c’è traccia nel PNRR), reinternalizzazione dei servizi in mano ai privati, assunzioni e stabilizzazioni del personale sanitario, abolizione del numero chiuso nelle università, investimenti nei dipartimenti di prevenzione e nella medicina territoriale.

In questo contesto il rinnovo del contratto della Sanità in discussione in questi giorni, più che una soluzione finisce per essere un problema.

Non solo non dà risposte sul piano salariale né all’aumento del costo della vita, come del resto già avvenuto per il contratto delle Funzioni Centrali appena rinnovato, né all’enorme sforzo compiuto dagli “eroi” in questi 2 anni di pandemia e ai quali, unicamente, si deve la tenuta del sistema sanitario pubblico, ma non contiene nemmeno una visione complessiva dell’organizzazione del lavoro di un sistema complesso come quello sanitario, limitandosi ad ammiccare a qualche richiesta corporativa di carriera dirigista, sul modello dei medici (sic!), in un’ottica di sempre maggiore liberalizzazione della professione Infermieristica”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin