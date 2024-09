Gli oltre 500 tesserati Lions si presentano

La stagione degli oltre 500 tesserati della LundaX Lions Amaranto è iniziata sotto i migliori auspici. Splendida, nel ‘proprio’ spaziosissimo impianto ‘Emo Priami’ di via Marx a Stagno la festa di presentazione di tutte le undici rappresentative del club labronico (Primo XV, under 18, 16, 14, 12, 10, 8 e 6, Prime Mete, Old e Touch) e degli sponsor. Nel corso dell’intensa serata, alla quale hanno partecipato centinaia di sportivi, è stata apprezzato lo spettacolo curato dai ‘Coinquilini di Gabina’, alias Claudio Marmugi, Carlo Bosco ed Emiliano Geppetti. L’evento si è svolto sabato dalle 19:00. Poche ore più tardi, nella mattinata di domenica, prima uscita con punti in palio per una squadra amaranto. La formazione livornese under 16 ha battuto in trasferta (a Pistoia) il Lucca 0-34. I ragazzi allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani hanno siglato sei mete (due trasformate) e dunque si sono assicurati anche il bonus-aggiuntivo. Sabato prossimo (il 28), al ‘Priami’, amichevole della prima squadra, con il Recco e prima gara di campionato, sul terreno ‘Lodigiani’ di Firenze, per gli under 14. Domenica 29, invece, giocheranno gli under 18 (sul terreno dei Lyons Piacenza) e under 16 (in casa con il Perugia). Alle 22:40 sempre di domenica 29, affiancati dal presidente del CRT FIR Riccardo Bonaccorsi e dal delegato provinciale della FIR Luca Sardelli, dodici rappresentanti della LundaX Lions Amaranto e delle Pecore Nere saranno ospiti, in diretta dagli studi di Milano, del celeberrismo programma di Rai2 ‘La Domenica Sportiva’: il modo migliore per festeggiare i 25 anni di attività degli amaranto stessi e il decennale dell’inizio del progetto delle ‘Pecore Nere’, la realtà dei detenuti del carcere livornese attiva nel campionato Old.