22 Giugno 2024

Gli strazianti lamenti di due cuccioli a Limoncino, chiedevano aiuto, ora sono al canile grazie ad Alca e Atapc (Audio)

Le due associazioni ringraziano Pietro Caruso per l'aiuto

Livorno 22 giugno 2024 – Incredibile storia a Limoncino, due cuccioli di 40/50 giorni si salvano grazie alla loro forza di chiedere aiuto.

In questo articolo vi riportiamo solo l’audio delle strazianti grida di aiuto, questo per non rendere riconoscibile il luogo che si vedeva nel video.

40/50 giorni ma tanta voglia di vivere, guaiti, pianti, lamenti, e finalmente la loro richiesta di aiuto è giunta alle due associazioni livornesi Alca (Associazione liberi cittadini animalisti) e Ata-Pc

Le due associazioni presenti sul posto fin dalla prima mattina di oggi, si sono fatte in 4 per far salvare questi animali. Hanno messo in moto la macchina comunale e ringraziano il consigliere (PD) Pietro Caruso per l’impegno messo, fungendo da coordinatore e da loro punto di appoggio con la garante degli animali e la polizia municipale.

Trovandosi in un terreno privato il loro trasferimento non è stato una cosa veloce, dovevano essere messe in atto tutta una serie di procedure. A fine pomeriggio dopo anche l’arrivo sul posto della veterinaria, la polizia municipale ha traferito i due cuccioli (sembra) di pastore maremmano presso la struttura del canile Comunale.

Una battaglia durata tutto il giorno, ma la tenacia dei membri delle due associazioni ha permesso di portare questi due amici pelosi in posto migliore e più consono per loro