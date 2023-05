Home

15 Maggio 2023

Gli studenti del Benci-Borsi in visita in Romania per una settimana all’insegna dell’impegno ambientale

Livorno 15 maggio 2023

Prosegue il progetto “Don’t change the climate; change the system” che vede coinvolto l’Istituto comprensivo Benci-Borsi di Livorno con altri partner europei in una serie di scambi culturali finalizzati alla reciproca conoscenza dei differenti sistemi scolastici e delle buone pratiche didattiche in essi attuate. Il progetto rientra nel programma Erasmus+ con il quale l’Unione Europea finanzia interventi nel campo dell’istruzione a livello comunitario.

Dopo la visita a Livorno, nel marzo scorso, dei gruppi provenienti dalle scuole partner in Italia, Romania, Turchia, Macedonia del Nord ed infine Croazia, è ora la volta per cinque alunni della nostra scuola secondaria di primo grado di muoversi alla scoperta di Iași, città universitaria situata nella Romania orientale.

Partiranno per questa occasione unica di confronto e crescita gli alunni: Shamina Akter, Liana Minaya, Ylenia Di Prisco, Remigio Delogu e Matteo Ranieri, accompagnati dalle insegnanti Silvia Tegner e Alessandra Dini.

Nella settimana dal 15 al 21 maggio, oltre a frequentare il Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” dedicato a minorati auditivi, i ragazzi e le docenti avranno l’opportunità di seguire un programma ricco di attività educative e divertenti, indoor e outdoor, incentrate sul rispetto e la valorizzazione degli habitat naturali e della fauna locale.

Tra gli appuntamenti in calendario è prevista un’interessante escursione nella riserva dei bisonti Dragos Voda, dove questi grandi mammiferi a rischio di estinzione, sono stati reintrodotti grazie ad un progetto di rewilding.

Sarà poi la volta del Giardino Botanico della città, uno dei più grandi d’Europa con la sua estensione di circa 100 ettari ed un ampio spazio dedicato alla flora rumena.

Al termine della settimana i partecipanti saranno invece coinvolti in un workshop per la costruzione, con materiale riciclato, di rifugi per uccelli.

“Don’t change the climate, change the system” si prefigge lo scopo di diffondere una maggior consapevolezza sulle problematiche ambientali attraverso esperienze altamente arricchenti per i ragazzi

