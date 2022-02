Home

25 Febbraio 2022

Gli studenti di Cecina e Rosignano a lezione di legalità con il comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno.

Livorno 25 febbraio 2022

Nell’ambito del contributo alla formazione della “cultura della legalità”, promossa dal Comando Generale dell’Arma, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, diretto dal prof. Andrea Simonetti, ha programmato un serie di incontri con studenti di ogni ordine e grado della provincia per parlare di temi di interesse ed attualità per i cittadini del domani.

I primi incontri si sono svolti ieri. Il Colonnello Massimiliano Sole, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, e la dott.ssa Tiziana Rapisarda, dell’Ufficio Scolastico della città labronica, si sono recati presso la scuola elementare “Collodi” di Marina di Cecina. Dopo una breve presentazione dell’ultra bisecolare storia dell’Arma dei Carabinieri, per meglio far comprendere l’origine dell’attuale servizio d’istituto dei militari, 6 classi dell’ultimo anno (di cui 4 in modalità on line) hanno assistito con partecipazione e coinvolgimento ad una “lezione” sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Due ore di interazione tra i piccoli studenti e il Col. Sole, coadiuvato anche dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Cecina, Magg. Christian Bottacci, nel corso delle quali gli alunni hanno posto numerose ed interessanti domande agli ufficiali.

A Rosignano Solvay, nell’aula magna dell’ISIS “Mattei”, il Col. Sole e la dott.ssa Tiziana Rapisarda hanno incontrato 7 classi (6 del 1° ed una del 2° anno superiore). Ai ragazzi il Comandante Provinciale ha parlato anche del consumo delle sostanze stupefacenti. Il delicato tema ha suscitato notevole interesse e destato attenzione nel folto pubblico di adolescenti.

Alla fine dei due incontri le insegnanti e i ragazzi hanno ringraziato il Colonnello Massimiliano Sole dicendosi contenti ed orgogliosi di aver trascorso questa esperienza di diretto contatto con l’Arma dei Carabinieri.

