1 Gennaio 2026

Livorno 1 gennaio 2026 Gli uffici chiusi a inizio anno di Comune e Provincia

Uffici provinciali

L’Amministrazione Provinciale rende noto che, nell’ambito delle misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026 gli uffici provinciali di Palazzo Granducale e delle sedi periferiche saranno chiusi per tutta la giornata, ad esclusione del Comando di Polizia Provinciale, S.U.R.- Protezione Civile, Centri Cantonieri Stradali, mentre il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo sarà chiuso nei giorni 1 e 5 dicembre.

Gli uffici riapriranno con il consueto orario mercoledì 7 gennaio 2026.

Comune di Livorno

Venerdì 2 e lunedì 5 gennaio gli sportelli Tributi di via Marradi saranno chiusi al pubblico.

Nelle stesse giornate sarà chiuso al pubblico anche lo sportello della Mobilità (via Marradi, 118).

Si ricorda che questi sportelli ricevono solo su appuntamento.

Durante la chiusura sarà funzionante il Servizio Unico di Reperibilità Provinciale: Telefono EMERGENZE 0586 800 000, Numero Verde 800 922 940. I numeri sono attivi 24 ore su 24.