Gli under 8 del Livorno Rugby sul campo del Bellaria Pontedera

21 Gennaio 2025

Livorno 21 gennaio 2025

In questa fredda domenica di pieno gennaio, gli under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby hanno disputato il loro primo raggruppamento (o concentramento o Festival che dir si voglia) del 2025. I giovanissimi atleti classe 2017 e 2018 biancoverdi, divisi in due squadre, si sono messi in evidenza sul campo del Bellaria Pontedera. Al via del riuscitissimo evento, oltre a due formazioni dei padroni di casa e alle due realtà labroniche, anche Lucca, Elba, Grosseto e Scintilla Pisa (ciascuna con una compagine). Le otto squadre sono state divise inizialmente in due mini raggruppamenti da quattro ed hanno dato vita ad un girone all’italiana. Al termine, si sono giocate le finali tra le formazioni giunte nella stessa posizione (prima contro prima, seconda contro seconda, etc.). Ciascuna partita si è giocata sulla distanza di 10 minuti, senza intervallo. Tanto divertimento per tutti i piccoli-grandi rugbisti toscani presenti nella kermesse. Questo l’elenco degli under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby, guidati dagli allenatori-educatori Stefano Marini e Antonio Papucci, protagonisti nella città della Piaggio: Giulio Battagello, Zeno Battagello, Niccolò Benetti, Edoardo Berti Maffei, Enea Borrelli, Leonardo Ciaramella, Dario Giuliano, Pietro Grossi, Andrea Manzitto Bellini, Tommaso Mariotti, Mattia Marradi, Achille Netti, Gianmarco Pontrelli, Tommaso Sbolci, Leonardo Rosa, Giorgio Squarcini, Eva Tellini, Edoardo Tosi. Commento di Marini: “Direi che è stata una buona prova, soprattutto dopo la pausa natalizia; c’era un po’ di ruggine da levare. Abbiamo sentito di nuovo le emozioni del campo. È stato un concentramento molto utile per tutti i giocatori”.