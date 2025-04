Home

1 Aprile 2025

Gli under dei Lions protagonisti nelle partite del 29 e 30 marzo

Livorno 1 aprile 2025 Gli under dei Lions protagonisti nelle partite del 29 e 30 marzo

Under 6 LundaX Lions Amaranto

L’under 6 della LundaX Lions Amaranto si è messa in grande evidenza con il suo inimitabile entusiasmo alle porte di Firenze. La giovanissima rappresentativa livornese, sotto la guida delle instancabili e impagabili allenatrici-educatrici Manola De Martino e Vittoria Porri, ha disputato, da protagonista, il torneo ‘Primo Città di Scandicci’, svoltosi, in questa ultima domenica del mese di marzo, sul campo ‘Vingone’. Tantissimo divertimento per tutti quanti: è stata l’occasione per confrontarsi simpaticamente anche con bambini di altre regioni, dopo i vari raggruppamenti-Festival disputati, nella prima parte dell’annata, in vari angoli della Toscana, in appuntamenti organizzati dal Comitato Regionale Toscano della FIR. Il tempo dei tornei primaverili è iniziato in modo splendido per gli amaranto. Va da sè che in questa categoria ogni partita venga affrontata senza assilli relativi al risultato tecnico e che non venga stilata una vera classifica alla conclusione dei tornei. Questi bambini hanno già compreso i veri valori propri dello sport della palla ovale. Questi i ‘magnifici sette’, i sette giocatori under 6 amaranto di scena a Scandicci: Christian Ascione, Matteo Lorenzoni, Elio Montagnani, Domenico Blasio, Emanuele Gambino, Diego Mangani, Mattia Baconcini.

Under 8 LundaX Lions Amaranto grande protagonista al torneo Città di Scandicci

LundaX Lions Amaranto Livorno under 8 in grande evidenza nella prima edizione del torneo interregionale ‘Città di Scandicci’, svoltosi al campo ‘Vingone’ in questa ultima domenica del mese di marzo. Al via otto squadre: due dei padroni di casa dello Scandicci, una del Bologna, una del Città di Castello, una del Valdarno, una del Firenze’31, una del Sesto e una (unica rappresentante della costa) della LundaX Lions. Sotto la guida dell’allenatrice-educatrice Ilaria Arrighi, coadiuvata dalla dirigente Mariateresa De Rosa, i giovanissimi atleti livornesi – classe 2017 e 2018 – hanno confermato le qualità già messe in vetrina nella prima parte della stagione, nel corso dei classici raggruppamenti/Festival effettuati in varie località della Toscana, negli appuntamenti organizzati dal Comitato Regionale della FIR. Tanto divertimento per tutti quanti. Un torneo, quello di Scandicci, per la categoria, di buon livello. Per la LundaX Lions Amaranto under 8 la primavera è iniziata in grande stile. Dietro l’angolo, tanti nuovi prestigiosi appuntamenti interregionali. I giocatori livornesi protagonisti alle porte di Firenze: Luigi Ascione, Ethan Cavallin Della Vista, Dario Chiappe, Lorenzo Lombardi, Leonardo Bulgaron, Jonas Butto, Alessandro Angiolini, Tommaso Mangani, Alessandro Volpini.

Under 12 LundaX Lions Amaranto prima nel torneo Città di Scandicci. Livornesi scatenati

Chi ben comincia è a metà dell’opera: chi l’ha detto? La LundaX Lions Amaranto under 12 inizia la sua avventura nella prima edizione del ‘Torneo Città di Scandicci’ con il piede sbagliato, perdendo 2-1 (ogni meta un punto) contro il Firenze’31. Poi i livornesi crescono in modo esponenziale, vincono tutte le cinque successive partite dell’evento ed ottengono un favoloso primo posto nella classifica generale. Una prima piazza meritatissima, che va a premiare la determinazione (e il brillante gioco) di tutto un gruppo in costante miglioramento. Livornesi, alle porte di Firenze, in splendide condizioni, capaci di mettere in vetrina giocate di buonissimo livello per la categoria. Al torneo, svoltosi nel pomeriggio – dalle 14:00 alle 17:15 – di questa ultima domenica del mese di marzo sul campo ‘Vingone’, otto le (valide) squadre al via: sei toscane e due, quelle del Bologna e del Città di Castello, provenienti da fuori regione. Inizialmente compagini divise in due raggruppamenti da quattro: la formula ha previsto la disputa dei classici gironi all’italiana, con gare lunghe 10 minuti. Nel raggruppamento B, la LundaX Lions Amaranto, dopo la sconfitta con il Firenze’31, ha superato 2-1 il Città di Castello e 1-0 il Sesto. Il ruolino di due successi ed una sconfitta ha consentito ai labronici di chiudere il gironcino al secondo posto e dunque di qualificarsi al cosiddetto ‘girone Gold’, che ha coinvolto le migliori due di ciascun raggruppamento iniziale. Anche nella seconda parte, incontri lunghi 10 minuti e girone all’italiana. La formazione livornese, nel girone Gold, ha superato il Firenze’31 3-1, il Valdarno 3-2 e, nell’incontro conclusivo, in quello che è diventata di fatto la finalissima del torneo, ha battuto i padroni dello Scandicci 2-1. Nella graduatoria generale, alle spalle della LundaX Lions Amaranto, nell’ordine, Scandicci, Firenze’31, Valdarno, Bologna, Sesto, Città di Castello e Valdinievole. Soddisfattissimi sia dell’ottimo risultato conseguito, sia del livello di gioco evidenziato, sia dell’atteggiamento mostrato durante le sei partite e durante anche gli altri momenti, quelli extra-agonistici, del riuscitissimo torneo, appaiono gli allenatori-educatori livornesi Antonio Risaliti e Marco Milianti. Il primo posto al torneo di Scandicci testimonia le qualità di tutti gli elementi in rosa. I giocatori amaranto, classe 2013 e 2014, grandi protagonisti al ‘Vingone’: Edoardo Bani, Sole Bartoli, Dario Bernardoni, Giacomo Borgioli, Alessandro Bonsignori, Lorenzo Cabella, Dario Domenici, Gregorio Lonzi, Mirko Rossi, Gabriele Scirè, Daniele Serafini, Paolo Spagnolo, Andrea Vaglini, Marco Vallerini.

Lions Amaranto under 16 vittoriosi contro il Modena

Chiusura con il bòtto. Nella sua dodicesima ed ultima fatica del girone 2 interregionale – il campionato di categoria nel quale si sono presentate le migliori sette realtà di categoria del centro Italia non impegnate nell’èlite -, la LundaX Lions Amaranto si è imposta sul Modena. L’incontro, disputato sul prato dell’‘Emo Priami’ di Stagno, si è chiuso con l’affermazione degli scatenati padroni di casa 29-14. Le quattro mete realizzate (due volte a bersaglio Botti, una Bertolini ed una Montino; per quest’ultimo all’attivo anche un piazzato e tre trasformazioni) hanno consentito ai labronici di assicurarsi anche il bonus-attacco. Cinque, per la classifica, i punti raccolti dagli amaranto, che così sono andati a consolidare la loro seconda piazza. In tutto, nell’arco delle 12 gare di questa seconda fase della stagione, i ragazzi allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani hanno ottenuto 43 punti, con un ruolino di 8 vittorie e 4 sconfitte. Formazione che, al di là del suo brillante cammino, ha avuto il merito di migliorare strada facendo. Dopo aver sfiorato il passaggio al girone èlite (l’accesso era previsto per le tre migliori formazioni dell’area tosco-umbra; la LundaX ha colto, nella prima parte dell’annata, la quarta posizione), i labronici sono cresciuti in modo evidente. Contro il temibile Modena, gli amaranto hanno disputato un match ricco di sostanza e di contenuti. Il più 15 conclusivo fotografa l’andamento di una sfida, nella quale i locali hanno mostrato buoni numeri in ogni settore e in ogni reparto. Nelle prossime settimane sono in agenda nuovi appuntamenti e nuovi impegni, sia pur non validi per il ‘classico’ campionato. Questi, in ordine alfabetico, gli atleti under 16 (categoria riservata ai classe 2009 e 2010) labronici grandi protagonisti contro il Modena: Tommaso Agretti, Gabriele Archibusacci, Diego Baldaccini, Diego Bellandi, Tommaso Bertolini, Maurizio Biagi, Achille Botti, Luca Brondi, Alessandro Carminelli, Filippo Cioli, Daniele Fabozzi, Gregorio Guidi, Manuel Maroni, Mattia Mazzei, Nicola Montino, Michele Mugnaini, Karim Niang, Morgan Pannese, Gabriele Pannocchia, Michele Paradiso, Cristian Ricci, Filippo Serafini.

