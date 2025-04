Home

Gli under del Livorno Rugby protagonisti nelle partite del 29 e 30 marzo

1 Aprile 2025

Livorno Rugby under 12, 10 e 8 in evidenza al torneo di Noceto

L’under 12 dell’Unicusano Livorno Rugby ha chiuso, in questa assolata domenica di fine marzo, al quinto posto il 29° Torneo ‘Colla de’ Sensi’ di Noceto, evento che ha coinvolto anche realtà delle altre categorie propaganda. Al via 20 valide squadre under 12, provenienti da tutta Italia. Gli scatenati biancoverdi, sotto la guida degli allenatori-educatori Piero Chiesa, Riccardo Fabbrini, Edoardo Giammattei e Federico Guidi, hanno dato l’ennesima prova di coraggio, di determinazione e di passione regalando ai genitori, a bordo campo, grandi emozioni in un percorso in continua crescita. Il bilancio è sicuramente positivo: tante le mete segnate e bello il gioco di squadra evidenziato. Il primo girone si è concluso con tre vittorie ottenute con Bologna, Torino e Genova e un pareggio firmato con la Primavera Roma. Per effetto della differenza mete, Primavera prima e Unicusano seconda nel girone. I labronici hanno dunque guadagnato l’accesso alle finali di piazzamento tra il quinto e l’ottavo posto. I successi con le formazioni milanesi del CUS e dell’Amatori hanno consentito ai labronici di cogliere la quinta piazza nella graduatoria generale. Ricapitolando, nell’arco della giornata, nessuna sconfitta, cinque vittorie e un pareggio. I giocatori dell’Unicusano protagonisti in terra emiliana: Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Matteo Balducci, Diego Borrelli, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Alberto Cenci, Giorgio Gambogi, Giorgio Martellozzo, Niccolò Perossini, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Giuseppe Sampetro e Antimo Tramontano.

Domenica 30 marzo si è svolto a Noceto, in provincia di Parma, l’edizione numero 29 del torneo ‘Colla de’ Sensi’, riservato a squadre propaganda. Nella categoria under 10, l’Unicusano Livorno ha ottenuto, su 20 compagini al via, la quattordicesima piazza. La formazione biancoverde ha mostrato tanta compattezza ed ha preso fiducia, in crescendo, partita dopo partita. Tanto sole e caldo primaverile: via le termiche che hanno caratterizzato, nella prima parte della stagione, i vari raggruppamenti effettuati in ogni angolo della Toscana. Anche a Noceto, vissuti splendidi momenti tra una gara e l’altra: amicizia e gioco libero sempre sotto la supervisione e alla presenza degli allenatori. Una giornata serena, indipendentemente dall’esito delle partite disputate. È stato bello confrontarsi con realtà di altre regioni: formazioni di spessore per la categoria. I giocatori biancoverdi under 10 protagonisti in terra emiliana: Marco Benedetti, Leonardo Ceccarini, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Emanuele Lazzarini, Sebastiano Perossini, Marco Sula, Tommaso Strambi, Zaccaria Tognato Lusini, Giacomo Zanni. Allenatori-educatori: Federica Muzi, Daniele Aspromonti, Rocco Montanaro, Luigi Freschi.

Seconda piazza per l’Unicusano Livorno Rugby under 8 nell’edizione numero 29 del Torneo ‘Colla de’ Sensi’ di Noceto, svoltosi in questa ultima domenica del mese di marzo. Una splendida giornata di sole ha accompagnato i giovanissimi atleti nella città alle porte di Parma in questo prestigioso trofeo interregionale di inizio primavera. Questi i ‘bimbi’ biancoverdi, classe 2017 e 2018, accompagnati dall’allenatore-educatore Antonio Papucci, protagonisti in terra emiliana: Zeno Battagello, Edoardo Berti Maffei, Enea Borrelli, Lorenzo Cheli, Leonardo Ciaramella, Dario Giuliano, Achille Netti, Tommaso Sbolci, Alberto Squarcini, Giorgio Squarcini, Edoardo Tosi. Nel girone C, i labronici hanno colto la prima piazza, grazie al ruolino di tre vittorie ed una sconfitta. I livornesi hanno così guadagnato l’accesso alla semifinale, dove hanno affrontato la Primavera Roma. I biancoverdi hanno battuto i pari età capitolini, per poi vedersela in finale il Viadana: bello l’atto conclusivo dell’evento, chiuso con l’affermazione dei mantovani per 5 mete a 3. Il commento di Papucci: “Bimbi incredibili, belli ed organizzati. Gran divertimento sia per loro che per chi li ha visti giocare”.

Under 16 Unicusano Livorno Rugby vittorioso a Firenze

Largo e convincente il successo esterno dell’Unicusano Livorno Rugby under 16 nella dodicesima e terz’ultima fatica del campionato interregionale ‘1’, il torneo che vede impegnate le migliori otto squadre del centro Italia o, per meglio dire, della macro-area composta da Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. I labronici si sono imposti 12-50 (due mete a otto) sul campo dei pari età del Firenze’31. Per i biancoverdi, i cinque punti (successo condito – abbondantemente – dal bonus-attacco) consentono di consolidare la brillante terza piazza in classifica. Peraltro i livornesi figurano con una gara da recuperare. Il quadro per tale squadra, andata in crescendo nel corso della stagione, è decisamente roseo. Dopo aver ottenuto, nella prima fase della stagione, il terzo posto nel girone tosco-umbro e dunque aver centrato l’accesso al girone delle ‘big’, l’Unicusano Livorno Rugby ha migliorato la qualità del proprio rugby. Tutti i settori e tutti i reparti stanno mostrando doti di prima piano per la categoria. 36 i punti ottenuti nelle dodici gare di questa seconda parte della stagione, con un ruolino di sette vittorie e cinque sconfitte. Tra gli under 16, l’Unicusano sta svolgendo il ruolo di tutor nei confronti dell’Elba. A Firenze, per gli ospiti, due mete per Del Moro, due per Catta ed una ciascuno per Ferro, Lenzi, Balduinotti e Marsili. Cinque le trasformazioni del mediano di apertura Celi. Soddisfattissimi gli allenatori Diego Rolla, Alessandro Saltapari, Marco Scutaro e Francesco Franci: il loro lavoro sta portando frutti sempre più concreti. Lo schieramento protagonista al ‘Lodigiani’ (l’ex ‘Padovani’) di Firenze: Andrea Marsili; Valentino Ferro, Giovanni Balduinotti, Giulio Lenzi (cap.), Filippo Aspromonti; Romeo Celi, Diego Padella; Filippo Carrai, Jacopo Gambogi, Christian Paolini; Marcello Frangioni, Ugo Chiesa; Filippo Gambicorti, Filippo Del Moro, Giovanni Campora. Entrati anche: Mattia Scutaro, Matteo Catta, Alberto Saltapari, Cristian Simione, Matisse Le Guevel.

