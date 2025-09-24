Home

Global Sumud Flotilla, la testimonianza di Scotto (Pd): “Bombe sonore e petardi, se temono 40 barche a vela vuol dire che siamo nel giusto”

24 Settembre 2025

Livorno 24 settembre 2025 Global Sumud Flotilla, la testimonianza di Scotto (Pd): “Bombe sonore e petardi, se temono 40 barche a vela vuol dire che siamo nel giusto”



Il deputato Pd in collegamento con Serena Spinelli dalla nave Karma diretta a Gaza con aiuti umanitari

“Stanotte ci sono stati attacchi di droni con bombe sonore e petardi contro alcune imbarcazioni della Flottilla. Li abbiamo visti a pochi metri da noi. La nostra nave non è stata colpita, ma la tensione resta altissima. Pensavamo a uno scherzo quando via radio hanno diffuso la canzone Dancing Queen, ma era il segnale che avrebbero attaccato”.

A raccontarlo è Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, in collegamento dalla nave Karma della Global Sumud Flotilla. Il collegamento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Serena Spinelli (https://www.facebook.com/ share/v/19nwidfwEu), assessora regionale al welfare della Toscana e candidata capolista Pd nel collegio di Firenze 2 per le elezioni regionali toscane del 12 e 13 ottobre, ha dato voce alla missione pacifica diretta verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari.

“Siamo consapevoli che qualcuno vuole fermarci ben prima di Gaza – ha detto Scotto – ma riteniamo fondamentale che questa missione riesca: portiamo con noi medicine, alimenti e perfino giocattoli. Se una potenza come Israele teme quaranta barche a vela, significa che questa iniziativa ha un valore politico e simbolico enorme”.

“Questo collegamento è un modo per dire che non lasciamo sole e soli chi sta rischiando in prima persona per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, intrappolata da anni in condizioni drammatiche – ha detto Serena Spinelli –. Ringraziamo davvero chi ha scelto di mettersi in mare con coraggio. È una delle facce più belle del nostro Paese. Ci auguriamo che l’Italia faccia sentire la propria voce e che il silenzio delle istituzioni finisca: non si può restare indifferenti davanti a una tragedia umanitaria che ha i contorni di un genocidio”.

