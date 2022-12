Home

10 Dicembre 2022

Gloria Forever, Umberto Tozzi al Teatro Verdi di Firenze. 11 e 12 dicembre

70 candeline spente da poco e un tour per festeggiare la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori della musica italiana.

Umberto Tozzi approda domenica 11 dicembre al Teatro Verdi di Firenze e l’occasione è data da “Gloria Forever”, il progetto live con cui Tozzi ha celebrato, per tutto il 2022, un catalogo che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo.

Inizio ore 20,45. I biglietti (posti numerati da 25,30 a 69 euro) sono disponibili su

www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Da “Notte rosa” a “Ti amo”, da “Dimentica dimentica” a “Tu”, la scaletta inanellerà intramontabili hit e qualche brano meno noto, tutti da riscoprire. Radio Italia è radio partner del tour.

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi in tutto il mondo.

Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina; Mia Martini; Fausto Leali; Riccardo Fogli; Marcella Bella; Wess e Dori Ghezzi (per cui firma “Un corpo e un’anima”, brano che vince Canzonissima del 1974), fino a quando non inizia la sua carriera solista e, in pochi anni, firma hit come “Ti Amo” e “Gloria” che, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano.

In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano “Ti Amo” e nel 1994 con il brano “Io muoio di te” e il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si è classificato terzo all’Eurofestival.

Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco “Quarant’anni che ‘TI AMO’”, il cantautore torinese ha intrapeso un tour in tutta Italia completamente sold out, culminato con il concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona insieme a molti ospiti sul palco, tra cui Raf, con cui ha deciso di tornare a collaborare e intraprendere un tour nei palazzetti dello sport e nei più importanti teatri italiani. Umberto Tozzi è stato super ospite al Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2021.

