Gnl, fonte accessibile per una logistica efficiente concluso il demo day all’Interporto Vespucci

17 Settembre 2021

Livorno 17 settembre 2021

Si è concluso positivamente il demo day all’Interporto Vespucci

Gnl, fonte accessibile per una logistica efficiente

E’ giunto alla sua conclusione dopo tre anni di lavoro, il progetto europeo GNL FACILE, coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, e sviluppato col fine di favorire la progressiva riduzione dell’utiluizzo dei combustibili più inquinanti. Per l’occasione si è svolta ieri all’Interporto Toscano Amerigo Vespucci di Guasticce una giornata dimostrativa di rifornimento di mezzi pesanti con Gas Naturale Liquefatto. Alla presenza di operatori dell’autotrasporto, dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Livorno, e in collegamento da remoto con operatori logistici del porto di Cagliari, è stato possibile assistere al rifornimento in sequenza di tre camion da una stazione di rifornimento mobile, evidenziando le caratteristiche e i vantaggi, sotto il profilo ambientale e non solo, di questo combustibile alternativo.

L’iniziativa, organizzata dall’AdSP in cooperazione con la società Interporto Toscano Amerigo Vespucci spa, è stata volta a rafforzare fra gli operatori la consapevolezza delle opportunità e dei benefici derivanti dalla transizione ecologica in atto nei porti e nel settore dei trasporti in generale, formando al tempo stesso sui principali aspetti tecnici e di sicurezza legati all’utilizzo del GNL. La stazione di rifornimento mobile rappresenta una facility utile per la formazione e la crescita di consapevolezza degli operatori logistici e del trasporto, e che trova nell’interporto Toscano di Guasticce la sua collocazione naturale.

L’impianto, finanziato con fondi del programma Interreg IT-FR MARITTIMO e costruito dalla società HAM, è una soluzione flessibile di piccola scala, atta a consentire l’avvio dei primi rifornimenti per mezzi portuali, stradali e piccoli natanti, nei porti e presso altre infrastrutture logistiche come gli interporti. L’impianto utilizzato nel demo day sarà ad esempio impiegato per il rifornimento di mezzi transitanti nel porto di Genova, contribuendo così a decarbonizzare in particolare un settore, quello del trasporto stradale, che ancora incide in maniera rilevante sulle emissioni di gas climalteranti e quindi sulla sostenibilità della filiera logistica.

Con questo demo day sono stati portati all’attenzione della comunità portuale e logistica i benefici del GNL come combustibile alternativo in termini di riduzione delle emissioni, con investimenti anche di piccola scala che ci permettono nel breve termine di rendere possibili i primi passi della tanto necessaria transizione ecologica.

Per l’Autorità di Sistema portuale questa iniziativa si iscrive in un quadro programmatico più ampio, un vero e proprio Master Plan che punta a decarbonizzare gradualmente tutte le operazioni e le attività portuali, dal trasporto stradale, a quello marittimo e ferroviario, senza dimenticare le azioni di efficientamento energetico e di mitigazione di impatto con generazione di energie rinnovabili.

