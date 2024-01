Home

30 Gennaio 2024

“Non sono una popstar, non sono una rockstar sono una gnockstar! E’ il nuovo disco di Giada robin dal sapore unicoI

Livorno 30 gennaio 2024 – “Gnockstar!” E’ il nuovo album di Giada Robin Tra Gnocca e Gnosis

Nel suo nuovissimo album “Gnockstar!” appena uscito, la nota influencer e cantante livornese Giada Pancaccini in arte Giada Robin svela la sua identità musicale.

Un album dal titolo ironico ed accattivante ma dall’animo profondo che va contro ogni apparenza. Il titolo deriva infatti da “Gnocca” che è un modo simpatico per descrivere una bella ragazza ma anche dal greco antico “Gnosis” che significa conoscenza. Un album sull’identità e la consapevolezza di sé stessi.. e perché non partire accettando il proprio corpo?

“L’idea del titolo mi è venuta leggendo i commenti degli haters. Alcuni dicono che ho successo solo per le mie forme mettendo la mia musica in secondo piano. Per una volta ho voluto assecondarli.” Giada scherza sulla sua fisicità e ci regala 10 tracce alla ricerca della propria stella interiore.

UN’ESPERIENZA MUSICALE SENZA CONFINI

Principalmente di stampo Dance Pop con molte influenze rock ed i testi in inglese. Un mix di generi per descrivere al meglio la sua personalità e dimostrando anche la sua poliedricità e versatilità canora.

Nella canzone “Disco Maniac” ad esempio, i suoi genitori sono disco-dipendenti e la fanno innamorare giovanissima della discoteca e della regina del pop Madonna, ma da adolescente Giada è una ribelle e vuole essere più una “Barbie Metal Queen” che stravede per di Marylin Manson. E’ come se Giada avesse due diverse nature: quella allegra, sognante e giocosa che possiamo chiamare la natura pop e quella sexy, ribelle e più oscura che possiamo chiamare la natura rock. Ma la cantante si spinge oltre i confini dell’ego e ci parla di spiritualità. Uno dei temi principali dell’album infatti è la dualità dello spirito, quello che qualcuno definirebbe il bene ed il male, che però come le forze Yin e Yang cooperano ed devono essere in perfetto equilibrio fra loro.

Al centro di polemiche sui social troviamo “Jesus DNA” e “Jade Pancakes”, che ci fanno riflettere inevitabilmente sul concetto di passione e giustizia universale. La ballata del disco “Queen of Pain” è un inno all’accettazione di sé stessi, spesso messi in dubbio da preoccupazioni esterne ed inaspettate difficoltà. Mentre “Meditation” ci invita a fermarci a riflettere sulla nostra vita, talvolta uscendo dalla nostra confort zone. Il disco si chiude poi con “Get Up & Dance” e “Rollercoaster”, canzoni che parlano di sogni perché per Giada sono quelli che, tra alti e bassi, rendono la vita entusiasmante e per cui vale la pena lottare.

UNA POPSTAR MADE IN ITALY?

Dall’erotismo di Madonna ai look eccentrici alla Lady Gaga, la nostra Giada Robin sembra rifarsi a quella delle popstar anni 90/2000 in pieno stile americano eppure ci tiene a farsi riconoscere rivendicando la sua italianità a partire dal titolo dell’album e con diversi tributi al cinema Spaghetti Western sia sulla copertina che nei video musicali. In copertina al posto del microfono una forchetta per ricordare al mondo che siamo maestri in cucina e sulla forchetta c’è uno gnocco a forma di stella che esprime tutta l’ironia del gioco di parole. La sensualità è al primo posto, ma questa GNOCKSTAR che ci appare sfacciata, è semplicemente una ragazza che si conosce bene e che sa cosa fare.. non giudicate dalla copertina insomma!

IN ARRIVO LO SHOW DAL VIVO

Per celebrare l’uscita del nuovo album Giada sta preparando un release party con un imperdibile show dal vivo tra musica, scenografie, balli sexy e travestimenti. Il primo appuntamento Sabato 10 Febbraio vedrà l’artista livornese protagonista sul palco dello SWAMP CLUB di Carrara (MS). Intanto è possibile ascoltare “Gnockstar!” di Giada Robin su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.

