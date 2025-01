Home

“Gnockstar”, pioggia di critiche e insulti sessisti per Giada Robin

21 Gennaio 2025

La cantante livornese è sotto attacco da giorni sui social

“Certe cose non dovrebbero esistere” dice Giada – “una donna dovrebbe essere libera di esprimersi come meglio crede, che sia giocando con la propria sensualità che con la propria voce”.

Dopo aver pubblicato un video su Instagram, è stata infatti ricoperta di critiche ed insulti per la sua mise ma anche per il modo di cantare e muoversi sul palco, ritenuto inadeguato e sconsiderato per una “bella ragazza” come lei.

Durante una performance della sua canzone “Gnockstar”, la cantante che indossava una camicetta e un paio di culotte con calze a rete strappate, si è lasciata un po’ andare dando libero sfogo a tutta la sua grinta sul palco, trasmettendo un’energia femminile selvaggia e graffiante che per molti utenti è risultata un po’ too much.

Profilo Instagram dell’artista : https://www.instagram.com/Giadarobin/

“ Il mio stile potrà non piacere, ma cantare non significa solo fare musica melodica, acuti lirici, hit estive e Sanremo. Esiste anche la musica alternativa.. il punk, il rock ecc.. in cui ci si esprime in un modo più aggressivo e provocatorio. E’ pieno di cantanti uomini che urlano, che si atteggiano e si spogliano sul palco, non capisco perché quando è una donna a farlo dia così tanto fastidio. Perché una donna deve sempre sorridere ed essere aggraziata per cercare approvazione e rientrare negli standard?

Dicono che mi agito troppo e che faccio l’amore sul palco.. ma per me la musica è istintiva e primordiale. Ogni tanto è bello lasciarsi trasportare dalla trance artistica. ”

Per chi era presente alla Festa dell’ultimo dell’anno in Terrazza Mascagni, la musica di Giada Robin è stata una ventata di freschezza in attesa della mezzanotte, con le sue basi dance in inglese e la sua punk-rock attitude ha conquistato il pubblico fin da subito.

“Trovo assurdo venire additata e giudicata così per un reel di pochi secondi.

Gnockstar è il mio modo di essere sul palco e nella vita e non posso cambiarlo. Quindi canto, ballo, salto, urlo e mi vesto come e quanto mi pare. La vita è fatta per essere vissuta a pieno e non per accontentare gli altri. Io sono quello che sono e non me ne vergogno affatto. Per molti caricare quel video e rispondere agli attacchi è stata una mossa sbagliata. Se devo perdere follower ed ascoltatori per un video dove mostro me stessa, meglio così.. me ne farò altri più meritevoli. Non esistono mosse sbagliate. Stare zitti ed immobili davanti a queste cose secondo me è sbagliato.”

Giada Robin – “Gnockstar!” (Official Music Video): https://youtu.be/l_6ROWFDv8g?si=w9WzNCQfGJU1pkiD

Intanto la cantante, che ha cominciato a farsi strada in club e festival di tutta Italia, sta lavorando al suo nuovo album e si sta già preparando per i suoi prossimi concerti.

“In realtà, ho iniziato da poco con questo progetto solista. Non sarò perfetta.. e chi lo è a questo mondo? Molti poi valutano troppo in base a quello che facevo prima come cosplayer e modella. Non mi sembra di essermi mai definita la nuova Beyoncé. C’è chi mi paragona persino a Madonna o Lady Gaga.. Sono solo una ragazza che ha deciso di riprendere la sua passione per la musica e mettersi in gioco con qualcosa di nuovo e mai visto in questo paese.

Attualmente sto registrando il mio nuovo disco. Voglio che sia una vera liberazione in cui poter esprimere a pieno la mia anima artistica, sperimentare tanti aspetti musicali a modo mio e queste critiche non hanno fatto altro che darmi altri spunti. Spero di dare un messaggio positivo sia con le mie canzoni che con i miei live e spero di tornare presto anche nella mia amata Livorno.”

