GoFundMe: “Livorno ottava città più generosa d’Italia nel 2021”

22 Dicembre 2021

Livorno 22 dicembre 2021

Solidarietà online: Livorno tra le dieci città più generose d’Italia nel 2021

“I livornesi dimostrano di non tirarsi mai indietro quando si tratta di aiutare chi si trova in difficoltà, tanto che la città figura tra le prime dieci più generose d’Italia.

Lo dice la classifica, basata sui dati del 2021, stilata da GoFundMe, la piattaforma di raccolta fondi

Nella sola Livorno ci sono state oltre 6.600 donazioni sul sito, per un totale di oltre 220mila euro raccolti per diverse cause.