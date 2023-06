Home

Golar Tundra, il Rigassificatore da Piombino andrà in Liguria

26 Giugno 2023

Golar Tundra, il Rigassificatore da Piombino andrà in Liguria

LIVORNO 26 giugno 2023 – Golar Tundra, il Rigassificatore da Piombino andrà in Liguria, soddisfazione del presidente Giani

Il presidente Eugenio Giani esprime soddisfazione per la decisione del governo di ricollocare entro il termine di 3 anni in off-shore nel mar Ligure la nave rigassificatrice Golar Tundra, attualmente sita nel porto di Piombino.

“Sin dal momento della mia nomina a commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, avevamo detto che la nave sarebbe rimasta a Piombino per un tempo molto limitato, e questo impegno è stato mantenuto”, dice Giani che sabato 24 giugno ha ricevuto da Snam, società incaricata di realizzare l’impianto, la relazione tecnica sul progetto relativo agli interventi necessari per la dismissione della Golar Tundra dal Porto di Piombino.

Nei giorni scorsi Palazzo Chigi ha proceduto alla nomina del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti quale commissario straordinario di governo per il nuovo posizionamento della nave.

