Golden Memory DJ full time Riccardo Cioni, raccoglie fondi per Radiologia

7 Dicembre 2023

LIVORNO, 7 dicembre 2023 – Golden Memory DJ full time Riccardo Cioni, raccoglie fondi per Radiologia

Il centro commerciale naturale Modì di Livorno ha indetto una raccolta fondi in favore del reparto di Radiologia dell’ospedale di viale Alfieri in occasione dell’evento “Livorno in musica” che si terrà domenica 24 dicembre in piazza Cavour a partire dalle 16.

Nel pomeriggio musicale, realizzato con il supporto dell’associazione “Golden Memory DJ full time Riccardo Cioni” voluta e fondata dalla moglie Brunella Dini e dal figlio Valerio Cioni in memoria del DJ recentemente scomparso, si alterneranno alla consolle Vittorio L’Indiano e Giovanni Frau.

“Il nostro reparto – ha detto il primario di Radiologia, Michele Malventi, in occasione della presentazione dell’iniziativa alla quale era presente anche la dottoressa Maria Carmine Gallo e che si è tenuta nella sede della Confesercenti – è ormai un punto di riferimento non solo per i cittadini livornesi, ma per tutti quelli che accedono alle prestazioni messe a disposizione del servizio sanitario regionale.

Per questo siamo particolarmente felici di poter essere stati individuati come destinatari di questa raccolta, i cui fondi verranno utilizzati per acquistare un ecografo che sarà utilizzato per l’effettuazione di controlli oncologici”.

L’evento fa parte di un fitto calendario di iniziative, patrocinate dal Comune di Livorno, che si svolgeranno dall’8 al 24 dicembre nel centro cittadino nelle sedi di Piazza Cavour, Mercato Centrale, Piazza Cavallotti e Via Buontalenti.

È possibile sostenere la raccolta fondi anche tramite bonifico sull’iban dell’Associazione “Golden Memories”: IT05E3608105138231921531932.

