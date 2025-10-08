Home

Cronaca

Golden retriever trovato vagante in via Grande, si cerca il proprietario

Cronaca

8 Ottobre 2025

Golden retriever trovato vagante in via Grande, si cerca il proprietario

Livorno, 8 ottobre 2025 Golden retriever trovato vagante in via Grande, si cerca il proprietario

È stato trovato ieri lunedì 6 ottobre in via Grande un cane maschio, di razza Golden retriever, che vagava solo e privo di guinzaglio. L’animale è provvisto di microchip, ma non è stato possibile mettersi in contatto con il suo proprietario. Il cane è stato quindi portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.

Si cerca urgentemente il proprietario. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’operatore di turno del canile al numero 3661989783 oppure l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042).

Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30

Domenica 11.00-12.30