Goldoni: Il 6 maggio nasce la “Mascagni Academy”

5 Maggio 2021

Dal 6 maggio si apre una nuova pagina per lo studio ed approfondimento del repertorio mascagnano e verista con la “MASCAGNI ACADEMY”

Livorno 5 maggio 2021

Si apre una nuova pagina per lo studio ed approfondimento del repertorio operistico di Pietro Mascagni e del filone del teatro musicale verista:

il Dipartimento Mascagni, in seno alla Fondazione Teatro Goldoni, promuove da quest’anno la “Mascagni Academy #ilfuturoèora”

E’ un’accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici che si pone fin dalla sua prima edizione di scoprire e valorizzare nuovi interpreti per questo specifico repertorio.

Dal 6 maggio fino al 27 giugno, per dodici giorni, la tenuta Bellavista Insuese sull’Oasi Spondone (Guasticce), fornirà la cornice naturale per un percorso che avrà immediate ricadute artistiche sull’imminente Mascagni Festival, il cui cartellone sarà presentato nei prossimi giorni.

il direttore artistico Marco Voleri commenta:

“La nascita di una accademia verista che innesta la propria esistenza nella filosofia musicale innovativa di Pietro Mascagni mi riempie di gioia, per la grande voglia che unisce tanti giovani artisti ad affacciarsi al repertorio vocale verista e della giovane scuola con entusiasmo.

Alla Mascagni Academy sono arrivate 55 domande da parte di cantanti lirici provenienti da:

Argentina; Armenia; Cile; Corea del Sud; Croazia; Francia; Giappone; Grecia; Portogallo; Repubblica Ceca; Romania; Russia; Spagna; Turchia; Ucraina e naturalmente Italia.

Pietro Mascagni è compositore conosciuto ed apprezzato in ogni angolo di mondo. – prosegue Voleri – Era giusto e necessario dedicargli un percorso di studi, di approfondimento riguardante il suo repertorio, la sua vocalità, le sue scelte drammaturgiche riferite alle opere da lui composte”.

l’Assessore alla cultura di Livorno Simone Lenzi afferma:

“Il lavoro di un Festival lirico che abbia l’ambizione di durare non si esaurisce nei giorni di spettacolo Implica, al contrario, un lavoro di studio, di ricerca, che dura tutto l’anno.

La Mascagni Academy, una vera e propria accademia di perfezionamento per chi voglia approcciarsi alla musica verista

E’ dunque un tassello fondamentale del progetto complessivo:

è la fucina dalla quale usciranno gli interpreti di domani.

Forse più ancora del resto, è questo il miglior servizio che possiamo rendere alla memoria di Pietro Mascagni”.

La Mascagni Academy nasce anche con l’obiettivo di intessere rapporti internazionali nel segno di Mascagni ed interagire con festival e teatri italiani ed esteri, con istituti italiani di cultura all’estero, con particolare attenzione ai paesi in cui Mascagni fu noto non solo come compositore ma anche come direttore d’orchestra, sia nel repertorio sinfonico che in quello operistico. “

Ogni anno il progetto sarà articolato in una serie di incontri la cui finalizzazione consisterà nella preparazione di un titolo mascagnano programmato nell’ambito del Mascagni Festival – aggiunge Voleri – con un percorso che vedrà la partecipazione e l’impegno di docenti prestigiosi, fino alla Masterclass finale che quest’anno sarà condotta da un soprano di alto profilo internazionale quale Amarilli Nizza”.

Tutte le informazioni su www.mascagnifestival.it e www.goldoniteatro.it

