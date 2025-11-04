Home

4 Novembre 2025

Collesalvetti (Livorno), 4 novembre 2025 “Golosi in festa”, arriva il festival della cioccolata

Il Comune di Collesalvetti è lieto di annunciare la prima edizione del “Festival della Cioccolata”, una giornata interamente dedicata al cibo degli dei che si terrà domenica 23 novembre 2025 in Piazza della Repubblica.

Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, realizzato in collaborazione con Etruria Eventi e il Distretto Rurale Terre Pisano Livornesi, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso un evento goloso e di festa.

“Siamo entusiasti di ospitare il primo Festival della Cioccolata – ha dichiarato l’assessora alla cultura Vanessa Carli.

Questo evento non è solo un’occasione per celebrare una delle prelibatezze più amate, ma anche un modo per animare la nostra piazza con un programma culturale che unisce il gusto all’arte, in particolare, grazie all’iniziativa dedicata ai bambini”.Gli stand apriranno le porte alle ore 14:00, offrendo una vasta selezione di prodotti artigianali a base di cioccolato.

Il festival non sarà solo un’occasione di degustazione, ma anche un momento di creatività e divertimento per i più giovani; con “La Cioccolata secondo Me” tutti i bambini potranno portare una poesia o un disegno a tema cioccolato. In cambio della loro opera, riceveranno un piccolo omaggio.

Alle 15.30 e alle 16.30 invece, per intrattenere il pubblico, sono previsti due coinvolgenti spettacoli di magia.

“Questa iniziativa – hanno aggiunto l’assessore all’agricoltura e commercio Daniele Rossi e l’assessore al turismo Jacopo Susini – rappresenta un’ottima opportunità per promuovere il nostro Comune e le eccellenze del Distretto Rurale Terre Pisano Livornesi.

Crediamo che eventi come questo siano fondamentali per attrarre visitatori e valorizzare le nostre risorse. L’unione delle forze tra l’Amministrazione, gli organizzatori esterni e le realtà locali ha permesso di creare un appuntamento che, ne siamo certi, sarà un successo e si ripeterà negli anni a venire.”

Un piccolo video per un “popolo goloso”

