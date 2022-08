Home

31 Agosto 2022

31 agosto 2022 – Gorbaciov, Romani-Orlandini (ISP): “caro Rizzo non si brinda alla morte”

La morte di una persona non può essere mai motivo di festeggiamenti. Chiunque sia questa persona.

Come medici, come cittadini e prima ancora come uomini, abbiamo avvertito come profondamente sbagliato il post con cui Marco Rizzo ha voluto ‘ricordare’ Michail Gorbaciov.

Si può avere qualsiasi opinione sulla perestrojca e sull’operato dell’ultimo segretario del PCUS, ma quel post è profondamente sbagliato, e stride contro i valori che Italia Sovrana e Popolare intende portare avanti, che sono innanzitutto il rispetto delle vite altrui e della dignità di qualsiasi essere umano.

Siamo certi che si sia trattato di un momento di debolezza, dovuto allo stress di una campagna elettorale dura ed insolita. E siamo altresì sicuri che anche Rizzo avrà capito il suo errore. Non esiste alcun motivo politico che possa portare a festeggiare la morte di un avversario.

Lo dichiarano Maurizio Romani e Massimo Orlandini candidati rispettivamente nei collegi uninominali 04 Senato, 07 Camera di Italia Sovrana e Popolare

