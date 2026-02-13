Gordy aspetta ancora: otto anni, educato, innamorato delle persone
Aprile 2025. Da quel mese Gordy è entrato in canile. È arrivato come “gestione”, una di quelle parole tecniche che spesso non raccontano davvero quello che c’è dietro: un cambiamento improvviso, una porta che si chiude, una nuova attesa che comincia.
Gordy ha 8 anni. Non è un cucciolo, è vero. Ma è in quell’età meravigliosa in cui un cane sa già stare al mondo, ha imparato le regole, ha lasciato alle spalle l’irruenza dei primi mesi e conserva ancora tanta energia e voglia di condividere.
Chi lo conosce lo descrive così: collaborativo, sociale, sereno con le persone. Ama il contatto, cerca lo sguardo, si affida. E al guinzaglio è bravissimo. Cammina con compostezza, senza strattoni, come se avesse sempre fatto parte di una famiglia abituata alle passeggiate quotidiane.
Non chiede molto Gordy. Non pretende giardini immensi o avventure straordinarie. Gli basta qualcuno che lo scelga. Qualcuno che gli dica: “Andiamo a casa”.
Si trova al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2, zona Pian di Rota. È visitabile durante gli orari di apertura della struttura. Basta andare, farsi accompagnare, guardarlo negli occhi. Spesso è lì che succede tutto.
Gordy non è un cane “di passaggio”. È uno di quelli che sanno essere compagni veri. E forse, da qualche parte, c’è qualcuno che sta cercando proprio lui senza saperlo ancora.
Condividere la sua storia potrebbe essere il primo passo per portarlo a casa
Per informazioni sull’adozione è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali dal lunedì al venerdì al numero 333 6115042 (in orario di ufficio), oppure Giovanna Giusti, presidente dell’associazione ALCA, tutti i giorni al 370 3640233. È disponibile anche l’indirizzo email animali@comune.livorno.it.