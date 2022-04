Home

16 Aprile 2022

Gorgona Academy, firma di due protocolli per l’inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro

Livorno,15 aprile 2022

Martedì 19 aprile alle ore 11 la Sala Cerimonie di Palazzo Comunale ospiterà la firma del protocollo Gorgona Academy tra Comune di Livorno, Garante dei Detenuti, Casa Circondariale, Anpal, Ente Scuola Edile e associazioni di categoria, e del protocollo Gorgona Academy – Settore Edile tra Comune di Livorno, Garante dei Detenuti, Casa Circondariale, Ente Scuola Edile e ANCE Toscana.

Alla firma saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al Lavoro e alla Formazione del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini, Marco Solimano Garante dei dei diritti dei detenuti del Comune di Livorno e il direttore della Casa Circondariale di Livorno Carlo Mazzerbo.

Presenzierà alla sottoscrizione l’assessora alla Formazione della Regione Toscana, Alessandra Nardini, a sottolineare la valenza del progetto.

I due documenti, che avranno validità quinquennale, sono finalizzati a valorizzare l’inclusione sociale attraverso inserimenti lavorativi di persone che si trovano in condizioni di restrizione della libertà penale nel sistema penitenziario di Livorno e Provincia attraverso il lavoro nella filiera dell’edilizia ed affini, nel settore della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo.

Per raggiungere questo obiettivo è prevista la costituzione di una Academy per la realizzazione, sull’isola di Gorgona, di progetti formativi altamente qualificanti e in linea con lo sviluppo sostenibile.

La sottoscrizione delle due intese fa seguito al progetto per la realizzazione di due importanti interventi innovativi sull’isola di Gorgona improntati alla sostenibilità ambientale, nell’ambito del finanziamento da oltre 684mila euro che il Fondo per gli investimenti nelle Isole Minori del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio ha assegnato al progetto presentato da Comune di Livorno, ASA e Amministrazione Penitenziaria.

