Home

Boxpress

Gossip GF Vip 6: Montano lascia la casa di Grande Fratello, ecco perchè

Boxpress

23 Settembre 2021

Gossip GF Vip 6: Montano lascia la casa di Grande Fratello, ecco perchè

Livorno 23 settembre 2021

Come già avevamo annunciato negli scorsi giorni, oggi Aldo Montano lascia la casa di Grande Fratello Vip 6

In queste ore, sulla pagina social del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato fatto l’importante annuncio

L’annuncio riguarda proprio il campione olimpico livornese, che in questi giorni ha scelto di mettersi in gioco all’interno della casa più spiata d’Italia.

Montano non sarà dunque presente nei prossimi giorni: gli spettatori che seguiranno la diretta 24 ore su 24 del reality show sia in tv che in streaming,

L’evento in questione è l’incontro del Presidente Sergio Mattarella con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo che si terrà al Quirinale giovedì 23 settembre.

“Aldo Montano è uscito dalla casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente”,.

L’evento in questione è l’incontro del Presidente Sergio Mattarella con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo che si terrà al Quirinale giovedì 23 settembre.

Il suo però non sarà un addio definitivo

Sempre nella comunicazione social fatta sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip 6, la produzione precisa che tra qualche giorno Aldo potrà rientrare nella casa, anche se prima dovrà stare per un po’ di tempo in isolamento, per via delle normative covid.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin