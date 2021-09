Home

Gossip GF Vip6, “Piero Neri nuovo fidanzato di Raffaella Fico?”

17 Settembre 2021

A darne notizia il quotidiano Il Messaggero

Livorno 17 settembre 2021

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, Piero Neri sarebbe il nuovo Fidanzato di Raffaella Fico

La fico era entrata a Grande Fratello Vip dichiarando nei provini di essere single, ma a poche ore dall’inizio del reality, Raffaella non riesce a sopportare la distanza dal suo fidanzato e si lascia andare a confidenze e lacrime.

Ma chi sarebbe il nuovo fidanzato di Raffaella Fico?

Sempre secondo il Messaggero a svelare l’identità è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

“Il nuovo compagno di Raffaella Fico è Piero Neri, un imprenditore che vive a Forte dei Marmi (in Toscana) ed è il ricco ereditiero di casa Neri, noti imprenditori di Livorno, fondatori della Neri Group: Maritime Solutions, importante e redditizia impresa mercantile Toscana.

Non solo ricco ma Piero sarebbe molto amico di uno degli altri concorrenti del programma televisivo: Gianmaria Antinolfi, con il quale la showgirl si sfoga ampiamente. Nel giro di pochi mesi Piero Neri e Raffaella Fico si sono conosciuti e innamorati. La concorrente del Gf Vip, ha confessato di essere stata single per un po’ e di aver poi trovato in Piero Neri tutto quello che desiderava. Piero Neri, invece, dopo aver sofferto molto per la fine di una relazione d’amore ora è pronto a rivivere le emozioni di una nuova storia. Raffaella Fico e Piero Neri si sono fidanzati poco prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 di Raffaella, e si parlerebbe già di matrimonio”. Almeno così dice Parpiglia.

