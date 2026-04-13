Home

Cronaca

Governance e gestione amministrativa degli Enti del Terzo settore: workshop gratuito con Opificio03

Cronaca

13 Aprile 2026

Governance e gestione amministrativa degli Enti del Terzo settore: workshop gratuito con Opificio03

Livorno, 13 aprile 2026

Come si gestisce un’associazione culturale senza impazzire? Il 15 aprile 2026, Takeoff ospita agli Hangar creativi di Livorno, Opificio03, compagnia teatrale che gestisce festival nazionali, per un workshop intensivo di 7 ore su governance, budget, bandi, rendicontazione e rapporti di lavoro nel terzo settore.

Dalla burocrazia alla sostenibilità

Il corso fornisce strumenti concreti per operare in modo corretto e sostenibile nel settore dello spettacolo dal vivo. Copre: assetti giuridici (associazioni, ETS, cooperative), gestione amministrativa (soci, assemblee, obblighi contabili), personale (scritture artistiche, adempimenti previdenziali), budget e rendicontazione, bandi pubblici e privati.

Include materiali operativi (modelli di budget, checklist) e follow-up online per supporto sui progetti avviati.

I formatori

Opificio03 è compagnia teatrale fondata a Roma nel 2019. Ha curato la direzione artistica di festival come “I Racconti di Dioniso” (Parco Archeologico Ostia Antica e Appia Antica) e “Dioniso nel Borgo”, con sostegno Regione Lazio e Comune di Roma. Dal 2021 ha residenza presso Centro Culturale Artemia di Roma.

Data: 15 aprile 2026, ore 11.00-19.00

Partecipazione: Gratuita | www.takeoffitalia.it/events