Home

Provincia

Cecina

Governo al lavoro per la riapertura parziale della SS68 Val di Cecina

Cecina

17 Dicembre 2024

Governo al lavoro per la riapertura parziale della SS68 Val di Cecina

Cecina (Livorno) 17 dicembre 2024 Governo al lavoro per la riapertura parziale della SS68 Val di Cecina

“In seguito alla chiusura della Ss68 ‘Val di Cecina’, causata dall’aggravarsi di un movimento franoso, sono state attivate le misure necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della viabilità.

Sono in stretto contatto con Anas che sta lavorando ad una soluzione provvisoria atta a consentire, nel più breve tempo possibile, la riapertura del tratto interrotto con senso unico alternato.

La Ss68 rappresenta una delle principali arterie di collegamento interprovinciale tra la Toscana centrale e la costa tirrenica ed è un’infrastruttura fondamentale per i tanti pendolari e per le attività produttive del territorio. Per questo sono previsti interventi strutturali volti a garantire l’ammodernamento e il consolidamento dell’arteria, così da risolverne in via definitiva le criticità”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

L’onorevole (Cecinese) Chiara Tenerini (FI) soddisfatta della tempestiva attenzione del Governo

“Desidero esprimere la mia gratitudine al Sottosegretario Tullio Ferrante per il suo intervento riguardo alla chiusura della SS68 ‘Val di Cecina’: “Il Governo è in stretto contatto con Anas, che sta lavorando a una soluzione provvisoria per consentire, nel più breve tempo possibile, la riapertura del tratto interrotto con senso unico alternato”.

Sono soddisfatta dell’impegno e della tempestiva attenzione dedicati alla riapertura della SS68, un segno che, grazie a Forza Italia, esiste un filo diretto tra il territorio e il Governo. La chiusura della strada, causata da un movimento franoso, ha creato disagi significativi per i pendolari e le attività produttive della nostra regione”.

È fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità in tempi rapidi. Inoltre, è essenziale prevedere interventi strutturali per l’ammodernamento e il consolidamento della SS68. Solo attraverso un approccio a lungo termine potremo assicurare una soluzione definitiva alle criticità di questa importante arteria di collegamento tra la Toscana centrale e la costa tirrenica.

Continueremo a lavorare affinché le infrastrutture del nostro Paese siano sicure, efficienti e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.