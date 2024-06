Home

29 Giugno 2024

Anche domande tese a sondare l’interesse delle famiglie circa la possibilità di prolungare gli orari in uscita e all’apertura dei servizi nel periodo estivo

Livorno, 29 giugno 2024 – Gradimento nidi e scuole d’infanzia, c’è un questionario per le famiglie

Il settore Istruzione del Comune ha inviato ai genitori dei bambini che chiudono il ciclo sia di nido che di infanzia, un questionario, teso a rilevare il gradimento sui vari aspetti dei servizi.

L’indagine, che attiene sia ai servizi comunali che a quelli del privato convenzionato, vuole analizzare il punto di vista dei genitori su diversi temi, che riguardano il momento dell’accesso, l’organizzazione degli spazi esterni e interni, il progetto educativo, il coinvolgimento nella vita dei servizi, il rapporto con il personale educativo e ausiliario, gli orari di funzionamento, il calendario di apertura.

Più nel dettaglio le domande vertono su:

le eventuali difficoltà incontrate nella fase di accesso e di iscrizione ai servizi educativi

qualità degli spazi esterni, interni e del materiale didattico utilizzato

la qualità del progetto educativo

coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo e nelle diverse attività, la qualità della documentazione fornita dalle insegnanti

il ruolo del personale educativo, del personale ausiliario e del coordinatore pedagogico

la rispondenza del calendario scolastico e degli orari di entrata e di uscita alle esigenze delle famiglie

qualità della mensa

livello di soddisfazione complessivo

“Il questionario, molto dettagliato – spiega la vicesindaca Libera Camici, con delega alle Attività educative – ci consentirà di rilevare la qualità percepita dai genitori in maniera chiara e potrà eventualmente consentirci di rimodulare alcuni aspetti dei servizi per rispondere in maniera più adeguata alle necessità che saranno espresse. Nell’indagine – aggiunge – in linea con le priorità contenute nel nuovo programma politico dell’amministrazione, sono inserite anche domande tese a sondare l’interesse delle famiglie circa la possibilità di prolungare gli orari in uscita e all’apertura dei servizi nel periodo estivo”.

L’indagine andrà compilata online, e il link è stato inviato tramite mail a 816 genitori.

“In pochissimi giorni – sottolinea Libera Camici – abbiamo già ricevuto 239 risposte che rappresentano un campione statisticamente significativo dell’universo che è rappresentato dai genitori dei bambini dell’ultimo ciclo del Nido (“grandi”) e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (5 anni), a testimoniare l’interesse delle famiglie”.

Chi non avesse ricevuto il link può scrivere una mail a iscrizioniinfanzia@comune.livorno.it comunicando la propria mail.

