Home

Cronaca

Graduatorie comunali, FdI: “Chiuse ingiustamente, ora Salvetti non ha più scuse”

Cronaca

19 Marzo 2025

Graduatorie comunali, FdI: “Chiuse ingiustamente, ora Salvetti non ha più scuse”

Livorno 19 marzo 2025 Graduatorie comunali, FdI: “Chiuse ingiustamente, ora Salvetti non ha più scuse”

“L’amministrazione comunale di Livorno aveva erroneamente chiuso le graduatorie dei concorsi comunali dopo due anni anziché tre, applicando impropriamente il termine di validità più breve previsto per le graduatorie statali. Ora, con l’approvazione del Decreto Pubblica Amministrazione, il governo Meloni ha definitivamente chiarito che le graduatorie regionali e comunali hanno una propria durata, specificando che, nel caso dei comuni, questa è di tre anni.

In questi mesi Fratelli d’Italia si è battuta al fianco del Comitato per la Riapertura delle Graduatorie Comunali per correggere l’interpretazione data dal Comune di Livorno. L’indirizzo normativo del governo conferma che avevamo ragione: mantenere aperte le graduatorie non era solo giuridicamente corretto, ma anche eticamente doveroso.

Il Comune, invece, ha preferito aumentare il personale attraverso la mobilità da altri enti, penalizzando chi ha studiato, superato un concorso ed è risultato idoneo, ma non è stato assunto. Inoltre, in alcuni comuni, la procedura per mobilità ha sollevato dubbi di trasparenza, risultando spesso influenzata da dinamiche sindacali locali. Proprio per questo, con il Decreto PA, il governo ha riaffermato che il concorso pubblico deve essere lo strumento principale di reclutamento del personale, limitando la mobilità al 15% delle assunzioni annuali.

In Consiglio Comunale giace ancora la mozione di Fratelli d’Italia, firmata dal sottoscritto e dal capogruppo Marcella Amadio, per la riapertura delle graduatorie ingiustamente chiuse. La mozione non è ancora stata discussa perché l’amministrazione Salvetti ha ridotto il numero delle sedute del Consiglio Comunale, limitando così l’azione dell’opposizione e impedendo un confronto democratico sulle questioni più urgenti. Nonostante ciò, il comitato ha raccolto centinaia di firme a sostegno della mozione. Ora che il quadro normativo è chiaro, il sindaco Salvetti continuerà a ignorare i diritti di chi ha partecipato al concorso? Con quale nuova giustificazione si ostinerà a tenere chiuse le graduatorie?” E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali Amadio e Perini di Fratelli dìItalia