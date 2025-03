Home

20 Marzo 2025

Livorno 20 marzo 2025 Graduatorie comunali, Salvetti e Ferroni: “FdI intervenendo nuovamente, riconosce il buon operato dell’Amministrazione”

“La validità triennale delle graduatorie comunali è stata reintrodotta. I Consiglieri Perini e Amadio, intervenendo nuovamente sulla durata delle graduatorie, riconoscono il buon operato dell’Amministrazione”.

Lo dichiarano il sindaco Luca Salvetti e l’assessora al Bilancio e al Personale Viola Ferroni.

Il Decreto Legge numero 25 del 14 marzo scorso, firmato dalla Presidente del Consiglio Meloni e dai Ministri Zangrillo, Giorgetti e Nordio infatti introduce nuovamente la validità triennale delle graduatorie di concorso pubbliche, correggendo quanto disposto in precedenza dal medesimo Governo che aveva stabilito la loro validità in due anni.

Non sorprende purtroppo che i Consiglieri Perini e Amadio, esponenti di spicco degli stessi partiti che sostengono il governo delle auto-correzioni, abbiano preferito strumentalizzare le aspettative di coloro che avevano visto svanire lo loro graduatorie e tentare di indirizzare contro l’Amministrazione Comunale un malcontento la cui origine risiede in chi ha redatto quei provvedimenti.

Il Comune di Livorno ha promosso negli ultimi anni politiche assuntive senza precedenti, riportando il numero dei dipendenti comunali a un livello in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative della città.

Non ci aspettiamo un riconoscimento da chi da anni lavora cavalcando il malcontento per ottenere visibilità politica, ma è doveroso fare chiarezza a beneficio di chi non si merita di essere oggetto di strumentalizzazione da parte di nessuno ed è nostro dovere spiegare come i Consiglieri Perini e Amadio finiscano per svelare i loro stessi controsensi e le loro strumentalizzazioni”.