9 Giugno 2023

Gran ballo risorgimentale, domani la sfilata sul viale Italia

Livorno 9 giugno 2023 – Gran ballo risorgimentale, domani la sfilata sul viale Italia

Sfilerà domani, sabato 10 giugno, per il quartiere di San Jacopo il Corteo del Gran Ballo Risorgimentale

Le modifiche alla viabilità per consentire il passaggio dei figuranti

Si terrà domani, sabato 10 giugno, il corteo del Gran Ballo Risorgimentale, iniziativa inserita nelle Celebrazioni della difesa di Livorno del 10 e 11 maggio 1949 organizzate dal Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali e precedentemente rinviata a causa delle avverse previsioni meteo.

Dalle ore 15 di domani, dunque, è in programma la sfilata per il quartiere San Jacopo. I figuranti raggiungeranno poi la Terrazza Mascagni per il Gran Ballo finale.

Per consentire lo svolgimento dell’evento a partire dalle ore 15, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, sarà istituito il divieto di transito veicolare in via San Jacopo in Acquaviva, nel tratto compreso tra l’ingresso del parco di Villa Mimbelli e via del Forte dei Cavalleggeri, in via del Forte dei Cavalleggeri e sul viale Italia, all’intersezione con via del Forte dei Cavalleggeri.

