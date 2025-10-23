Home

Gran bella partita della Pallacanestro Don Bosco nella tana della capolista

23 Ottobre 2025

Livorno 23 ottobre 2025 Gran bella partita della Pallacanestro Don Bosco nella tana della capolista

Sulla carta la trasferta nel turno infrasettimanale sul parquet della Union Prato sembrava di quelle chiuse in partenza, ed invece i giovani talenti della Pallacanestro Don Bosco giocano una gran bella partita tenendo a lungo in scacco l’unica squadra del campionato ancora imbattuta in questa stagione, la Union Prato.

I giovani rossoblu partono sgommando, tanto che nei primi minuti del confronto allungano fino ad avere nove lunghezze di vantaggio, margine poi rosicchiato dalla Union, sotto di appena due punti al termine del primo quarto. Anche il secondo periodo è caratterizzato da un grande equilibrio, con le due squadre divise all’intervallo lungo da appena due punti, sul 36-34 per la Union, con Lemmi già a quota otto.

Al rientro dagli spogliatoi, la Union è brava a rallentare il ritmo della partita, il che permette agli uomini di Paoletti di allungare fino al +15 dell’ultima pausa. Sembra la stoccata vincente, ed invece i rossoblu non si lasciano andare e nel quarto periodo riprendono in mano il ritmo della partita riuscendo ad avere per due volte la palla in mano del possibile -3 che, a 3’ dalla sirena, avrebbe completamente riaperto il confronto.

Alla fine, i due punti sono per la Union, con il finale di 75-67, ma alla Pallacanestro Don Bosco rimane la grande soddisfazione per una buona prestazione, ennesimo step nel lungo percorso di crescita che attende i giovani rossoblu, del quale si stanno già vedendo i primi risultati. Tra i singoli, da citare i 16 di Lemmi, i 12 di Dadomo ed i 10 di Susini.

La soddisfazione per la buona partita, si capisce anche dalle parole di coach Di Manno a fine gara: “Abbiamo iniziato molto bene, prendendo qualche punto di vantaggio, salvo poi venir raggiunti dai padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi, la Union ha fatto valere la loro esperienza, abbassando i ritmi e portandoci a giocare come volevano loro. Nell’ultimo periodo, invece, siamo stati bravi ad aumentare nuovamente i ritmi, arrivando fino al -6 a 3’, sbagliando per due volte il pallone del possibile -4. E’ stata un’altra prova contraddistinta da alti e bassi, contro una delle corazzate del campionato, in un turno infrasettimanale che ci ha consentito di allenarci giocando”.

Union Prato – Pallacanestro Don Bosco Livorno 75-67

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Dadomo 12, Lemmi 16, Marinari 5, Deliallisi 2, Susini 10, Lamperi 2, Casini 3, Preziuso 3, Pacitto 3, Tognoni 7, Garibotto, Regoli 4. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 20-22; 36-34; 61-46; 75-67

