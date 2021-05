Home

Cronaca

Gran finale, 5e5 a raffica fino al coprifuoco di domenica

Cronaca

8 Maggio 2021

Gran finale, 5e5 a raffica fino al coprifuoco di domenica

Clienti di tutte le età ed anche da fuori Livorno, un successo oltre le aspettative

Livorno 8 maggio 2021

Rush finale per il weekend dedicato al 5e5 a Livorno.

Fino ad oggi è stato un vero successo con tanta gente che si è messa addirittura in coda dai tortai dell’associazione per gustare il tradizionale street food livornese, nell’evento organizzato insieme a CNA con il patrocinio del Comune.

“Persone di tutte le età ed anche da fuori Livorno stanno usufruendo della speciale promozione a 2 euro per 5e5 classico (torta e pan francese o schiacciatina) e bicchiere di spuma. – Commenta Valentina Bonaldi di Cna Alimentare.

Finalmente sono tornati a mangiare il 5e5 anche i ragazzi under 15.

Il primo giorno le scorte dei tortai sono state persino esaurite prima del previsto con qualche cliente che in serata è purtroppo rimasto senza.

Ci spiace, ma evidentemente la voglia di 5e5 è davvero tanta e la richiesta è andata oltre le aspettative.

Da giovedì però tutto ok e per il gran finale di sabato e domenica è tutto pronto.

Ricordiamo che i tortai che aderiscono all’Associazione Tortai Livornesi sono solo 7 al momento; altri ci hanno contattato in questi giorni e li incontreremo perché ribadiamo che l’associazione è aperta a tutti i tortai che ne condividano le finalità ed i progetti.

Questi i nomi: Da Gagarin in Via del cardinale 24, Forti Pizza e torta Via Garibaldi 355/a, I tre canti in Corso Mazzini 347, Pizza & Torta da Alepizza in Viale Caprera 7, Pizza e Torta da Galassi sul Viale Carducci al 249, Pizza e Torta da Leone in Via di Salviano 71 e da Seghieri in Via Ernesto Rossi 19.

Ricordiamo anche di consultare online gli orari di apertura differenti per esercizio.

Sarà invece possibile fino a lunedì alle 15 – conclude Bonaldi – postare su Instagram le foto con il 5e5 fatte dal tortaio dell’associazione, per partecipare alla challenge che vedrà premiati i 25 post con più like: in premio a ciascuno un buono per due 5e5 e due spume”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin